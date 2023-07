La emotiva dedicatoria de Pello Bilbao a su compañero fallecido antes del Tour

Pello Bilbao ha hecho historia con su victoria en la décima etapa del Tour de Francia. Cinco años después de aquel triunfo de Omar Fraile en 2018, España ha vuelto a reinar en una etapa de la ronda gala gracias al ciclista de Guernica. El de Bahrain Victorious se metió en el grupo de la escapada desde el inicio y esperó su momento. Era el día y lo consiguió. El ciclista vasco resistió en los momentos más duros y al final tiró con todo para llevarse el triunfo, que se lo dedicó a Gino Mader, su compañero fallecido hace unas semanas en la Vuelta a Suiza.

«Estábamos en una situación al límite en el inicio. Sabíamos que había que meter a dos corredores, e intentamos todo el rato movernos, que debíamos correr dando todo para ganar. Pensar en ir a tope. Jumbo tenía que dejar ir un grupo y cuando lo hizo fue mi oportunidad. Con todos al límite. Empezó a crecer la diferencia y Neilands era el más fuerte, pero gastó mucha energía en su ataque. Colaboramos y a falta de 3 kilómetros sabía que era el hombre más rápido del grupo y he tomado la responsabilidad para cerrar los huecos, con sangre fría seguir los ataques y poder moverme. En los últimos 200 he triado a tope. Crucé la línea y saqué todo. Es una victoria especial. Para Gino», dijo Pello tras la victoria etapa.

El ciclista español reconoció que por su cabeza sólo pasaba ganar la etapa y devolver la gloria a España cinco años después: «Ha sido duro preparar estas últimas dos semanas, estuve con mi familia, con mi hija, intentando ser positivo. Lo intenté en las primeras dos etapas pero no pudo ser. He estado esperando mi momento y aquí ha llegado. He hecho el movimiento correcto. Es mi primera victoria en el Tour después de más de 10 años como profesional. Me costó controlar la situación y al final fue un día a tope. Sólo pensaba en ganar esta etapa, me da igual la general».