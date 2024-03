El durísimo ataque de un ex compañero a Luis Enrique: «Tiene un ego descomunal»

El caso Kylian Mbappé y su inminente marcha del Paris Saint-Germain no está siendo un caso sencillo con el que lidiar en el Parque de los Príncipes, algo de lo que es consciente un Luis Enrique que se está topando con más complicaciones de las previstas en este primer curso en París. No sorprende tampoco las críticas que está recibiendo el entrenador español, la última en concreto de uno de sus ex compañeros en su etapa como jugador en Barcelona, Christophe Dugarry.

Dugarry pasó sin pena ni gloria por el Barcelona, apenas estuvo un año en la entidad blaugrana, en la temporada 97/98, en la que apenas disputó 13 partidos, sólo cinco como titular, pero se llevó de vuelta a Francia tres títulos, la Supercopa de España, la Liga y la Copa del Rey. Un curso en el que Luis Enrique era uno de los líderes de aquel equipo en el que también estaban Rivaldo o Figo, un año en el que el asturiano logró 25 goles en 47 partidos.

Pero el recuerdo de Dugarry de aquel Luis Enrique lo extrapola a día de hoy al entrenador del PSG que lucha con Kylian Mbappé y que está el centro de todas las críticas por cómo está gestionando estos últimos meses de estancia del francés en el PSG. «Tiene un ego descomunal», asegura el exfutbolista, hoy uno de los colaboradores de RMC Sports, donde arremete contra el español.

«Cuando estaba en la parte trasera del autobús, él era quien hablaba más alto», explica Dugarry, que reconoce que aquel vestuario, con Louis Van Gaal como entrenador, era una plantilla de egos: «Y te puedo decir que no fue fácil con Louis van Gaal, que también tenía un ego enorme. Fue surrealista. Hubo escenas que vivimos en el vestuario con este Luis Enrique… Él seguía ladrando, él tiene un ego descomunal…».

El duro ataque de Dugarry a Luis Enrique

Según Dugarry, Luis Enrique es de esos que siempre «habla por encima de todos», aunque no niega que era «muy buen futbolista, marcó muchos goles y supo hacer muchas cosas» en el terreno de juego, pero sigue en su recuerdo el tipo de persona que era: «¡Pero por otro lado, tenía una especie de arrogancia excesiva! Hablaba por encima de todos. Sin embargo, en ese momento estaban Guardiola, Figo…».

Y no es la primera vez que Dugarry lanza acusaciones de este tipo sobre Luis Enrique. Antes de que se desvelara el desenlace final de caso Mbappé, ya mencionó el ego del asturiano: «Creo que Luis Enrique está completamente fuera de lugar, desde el principio. Es provocativo. Tiene un ego desmesurado. En lugar de suponer que todavía no ha encontrado la fórmula adecuada, va a atrapar a Kylian Mbappé. Así lo siento. Tu equipo todavía no es bueno y ahí tienes la mecha perfecta, estás eliminando a Kylian Mbappé. Creo que a Luis Enrique no le gusta Kylian Mbappé. No le gusta su forma de jugar y su actitud».

«¿Será porque Luis Enrique tiene un ego desmesurado y quiere ser la estrella o porque tiene cierta visión española del fútbol? No sé nada al respecto. Pero creo que no le gusta Kylian Mbappé», razonaba hace poco más de una semana el ex compañero de Luis Enrique sobre el técnico y su gestión del caso Mbappé en el PSG: «Una vez lo metió por la derecha, otra por la izquierda, un disparo frontal. Siempre le tira indirectas. Después, Kylian Mbappé puede decirle: ‘Tú me eliminas, pero te voy a demostrar que soy el más fuerte y que te voy a hacer ganar porque quiero terminar bien’».