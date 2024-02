En Francia dan detalles sobre Luis Enrique y Mbappé: «Tiene un ego desmesurado, no le gusta…»

Kylian Mbappé sigue acaparando todas las portadas en Francia desde que Eduardo Inda confirmara en OKDIARIO su fichaje por el Real Madrid y la última sustitución de Luis Enrique en el duelo ante el Rennes ha levantado los rumores sobre la relación entre ambos. Incluso el asturiano dejó claro en la rueda de prensa posterior al choque que se tendrán que acostumbrar a jugar con él de cara a un futuro que se presenta como muy cercano.

Desde Francia han dado más detalles sobre la relación entres Luis Enrique y Mbappé que tuvo que tener un antes y un después en el pasado duelo ante el Rennes disputado el pasado domingo. En el minuto 65 del duelo y con el PSG por debajo en el marcador, el entrenador asturiano sacrificó a su estrella para dar entrada a Gonçalo Ramos, que a la postre acabó haciendo el tanto del empate.

Tras el cambio, la reacción de Kylian Mbappé, que recibió aplausos del estadio antes del comienzo del partido, fue de absoluta indiferencia y algunos aficionados pitaron el cambio de Luis Enrique. El técnico asturiano aseguró a la conclusión del partido que hay que acostumbrarse a jugar sin él y lanzó una seria advertencia al futbolista.

«Tarde o temprano esto va a ocurrir, en algún momento tendremos que aprender a jugar sin Kylian», comenzó diciendo el entrenador asturiano que después se mostró tajante sobre la participación de Mbappé en los próximos partidos. «Cuando yo considere oportuno jugará y cuando no no jugará, como hacen todos los entrenadores», cerró.

La relación entre Luis Enrique y Mbappé

Después del incidente del fin de semana, Dugarry ha dado más detalles sobre la relación que tienen Mbappé y Luis Enrique. «Creo que Luis Enrique está completamente fuera de lugar, desde el principio. Es provocativo. Tiene un ego desmesurado. En lugar de suponer que todavía no ha encontrado la fórmula adecuada, va a atrapar a Kylian Mbappé. Así lo siento. Tu equipo todavía no es bueno y ahí tienes la mecha perfecta, estás eliminando a Kylian Mbappé. Creo que a Luis Enrique no le gusta Kylian Mbappé. No le gusta su forma de jugar y su actitud», dijo el ex futbolista.

«¿Será porque Luis Enrique tiene un ego desmesurado y quiere ser la estrella o porque tiene cierta visión española del fútbol? No sé nada al respecto. Pero creo que no le gusta Kylian Mbappé. ¿Lo escondió bien? No tiene otra opción. Una vez lo metió por la derecha, otra por la izquierda, un disparo frontal. Siempre le tira indirectas. Después, Kylian Mbappé puede decirle: ‘Tú me eliminas, pero te voy a demostrar que soy el más fuerte y que te voy a hacer ganar porque quiero terminar bien’», dijo sobre la relación entre el entrenador y la estrella.

Todo hace indicar que, con Mbappé firmado con el Real Madrid desde mediados de febrero, en las próximas semanas habrán nuevos capítulos en esta película que promete emociones fuertes de cara a final de temporada. Eso sí, aquí se sabe el final: con Mbappé vestido de blanco en el Bernabéu.