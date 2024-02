Kylian Mbappé ya no es intocable en el PSG. Quedó más que claro en el encuentro que enfrentó a los parisinos con el Rennes en el Parque de los Príncipes, cuando Luis Enrique decidió sacarle del campo a los 66 minutos para que en su lugar entrase Kolo Muani. Una sustitución que llegó cuando los parisinos perdían 0-1.

Tras el encuentro, Luis Enrique explicó esta decisión ante los medios de comunicación. «Es muy fácil de contestar. Antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. Cuando yo considere oportuno, jugará, y cuando no, no jugará, como hacen todos los entrenadores con sus jugadores», aseguró.

La realidad es que la situación de Mbappé ha variado desde que comunicó que no iba a seguir en el PSG. No fue titular ante el Nantes, frente a los que jugó 28 minutos, mientras que una semana después fue cambiado cuando los parisinos buscaban la remontada. Es decir, desde que se ha conocido que Kylian no iba a seguir siendo futbolista de la entidad francesa a partir de la próxima temporada, su estatus ha cambiado radicalmente.

Antes de comunicar su deseo de no renovar su contrato y, por lo tanto, no seguir en el PSG, Mbappé lo había jugado absolutamente todo menos la primera jornada de la Ligue 1, donde no estuvo convocado tras un verano convulso, en la segunda, en la que jugó 38 minutos y cuando descansó con vistas a la ida de los octavos de final de la Champions contra el Lille.

Todo apunta a que su situación en el PSG hasta final de temporada será complicada. La realidad es que la decisión no le ha gustado a Luis Enrique. Tal y como cuenta L’Équipe, al asturiano no está de acuerdo con que todo haya salido a la luz y se haya hecho público. Al-Khelaifi, por su parte, está totalmente de acuerdo con todas las decisiones que tome el entrenador español, ya que los resultados deportivos, por el momento, le acompañan.

El siguiente paso de Mbappé

Mientras, en el Real Madrid ya esperan a Mbappé, que llegará la próxima temporada. Tras siete años de culebrón y tres intentos, en el cuarto, el deseo de la entidad blanca y el sueño del delantero francés se consumarán dentro de unos meses.

Los siguientes pasos que deberá seguir el Real Madrid será como concretar el aterrizaje de Mbappé en la capital de España, teniendo en cuenta que le espera un ajetreado verano por delante donde quiere participar tanto en la Eurocopa como en los Juegos Olímpicos. Hay que recordar que, si la entidad madridista no quiere, Kylian no acudirá a la llamada de Francia para la cita que se celebrará en París.

La intención del Real Madrid pasa por presentar a Mbappé en los días entre el final de temporada y el inicio de la Eurocopa. En ese momento, el estadio Santiago Bernabéu estará terminado completamente y Kylian podrá disfrutar de una presentación galáctica como en su momento tuvo Cristiano Ronaldo con un lleno total.

El Real Madrid pretende que Kylian Mbappé lleve el número ’10’ con el que se proclamó campeón y subcampeón del mundo con Francia. Modric se irá en junio después de una etapa gloriosa en el Bernabéu y dejará libre un dorsal con un enorme significado simbólico en el fútbol, aunque algo maldito en el Real Madrid.

De esta manera, el culebrón ha terminado mucho más tarde de lo esperado, pero con final feliz para el equipo madridista. Hay que remontarse a 2017, cuando el Real Madrid intentó por primera vez el fichaje de Mbappé. En ese momento, era jugador del Mónaco y su familia terminó convenciéndole para que firmase por el PSG. Dos años después, la entidad parisina ni siquiera respondió a una oferta de 200 millones de euros en los últimos días de mercado, mientras que en 2022 fue el jugador el que rompió la palabra dada para renovar. Ahora, tras muchos intentos, ya es una realidad: Mbappé cumplirá su sueño de niño y jugará para la entidad madridista.