Las dos pruebas que confirman a Alcaraz como favorito ante Medvedev: «Me da tranquilidad»

Jugar en hierba se ha convertido en una especie de parque de atracciones para Carlos Alcaraz, el tenista más completo del circuito, además de, para muchos, también el más talentoso. El jugador español, gracias a su calidad y la variedad de su juego, ha logrado romper con el cliché de la alergia del jugador español al césped, tenísticamente hablando, y afronta un camino que en el que desconcierta a sus rivales debido a la naturalidad con la que se mueve por la superficie. Daniil Medvedev, su escollo en semifinales de Wimbledon, conoce a la perfección las cualidades de Alcaraz sobre hierba, tras comprobarlas de primera mano tanto en 2023 como antes del inicio de la presente edición.

Medvedev es un tenista con un saque notable, 1’98 metros de altura y una capacidad para moverse muy superior a la que se sobreentiende para su perfil físico. Sin embargo, en el duelo ante Carlos Alcaraz, 15 centímetros más bajo, el claro favorito es el español. El argumento de peso reside en el capítulo de semifinales vivido en la temporada 2023, con un 6-3, 6-3, 6-3 favorable a Alcaraz ante un desdibujado Daniil, pero también en un entrenamiento celebrado hace tan sólo unos días y que llena de confianza al vigente campeón.

Alcaraz pudo llegar con tiempo a Wimbledon, después de ceder de forma prematura en Queen’s, torneo que había ganado en 2023. En las instalaciones anexas al All England Club, Carlos fue preparándose para la defensa del título en el Grand Slam londinense y el jueves 27, día previo al sorteo del cuadro, le llegó la oportunidad de estrenarse en la pista central, donde compartió una sesión de entrenamiento con Daniil Medvedev.

A pesar de que hablamos de un contexto diferente al del partido, Alcaraz y Medvedev se midieron durante 45 minutos, en los que se pudo dibujar un resultado de 6-2 a favor del tenista español, muy superior en hierba a su contrincante, con el que se encontrará en semifinales de Wimbledon tras la sorprendente victoria de Daniil ante Jannik Sinner, en cuartos de final.

Alcaraz y su tranquilidad ante Medvedev

Los dos episodios más recientes vividos con Medvedev sobre hierba alimentan el optimismo de Carlos Alcaraz, quien no dudó en destacar estas citas al conocer que sería el ruso su último rival antes de la final de Wimbledon. «Es el mismo partido del año pasado, esperemos que sigamos jugando de la manera que estoy jugando, he entrenado con él antes de empezar el torneo, le he ganado, son entrenamientos y es totalmente diferente pero también ayuda de cara al partido. Vamos a intentar jugar con tranquilidad y un juego impecable», comentaba el español ante el micrófono de Movistar +.

«Que las últimas veces le haya ganado ayuda mucho a afrontarlo, saber cómo tengo que jugar, saber cómo tengo que estar, sobre todo, mentalmente para poder ganarle me genera una tranquilidad de cara a las semifinales», analizó Alcaraz, con unas palabras que no hacen si no destacar la madurez y la seguridad en sí mismo de un tenista de 21 años que se encuentra a sólo dos partidos de revalidar corona de campeón en Wimbledon y ganar su cuarto título de Grand Slam.