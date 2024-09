Fernando Alonso, a sus 43 años y después de más de 20 años al más alto nivel competitivo pilotando en el Mundial de Fórmula 1, ha decidido hacer un cambio en su vida por el bien de su físico. El deportista español ha encontrado una nueva dieta que le ayuda a procesar mejor los alimentos y a evitar digestiones largas o pesadas, sintiéndose mejor desde que decidiera evitar ciertos alimentos hace algo menos de un año.

Así lo contó el piloto de Aston Martin a la periodista Melissa Jiménez en una entrevista en DAZN en la previa del GP de Monza, en el que finalizó en undécima posición, fuera de los puntos y bastante crítico con las prestaciones de su monoplaza. La comunicadora le preguntaba por cómo se alimentaba, y el asturiano respondía así. «Por lo general como poco, Pedro de la Rosa come como tres personas (como tres ‘yo’)», empezó bromeando Alonso sobre su amigo y compañero en Aston Martin, embajador español en la escudería inglesa y comentarista de la plataforma en las retransmisiones de la Fórmula 1.

«Hace ocho o nueve meses empecé a dejar de comer siempre carne, pescado… me sentaba mal o me encontraba demasiado pesado en general, las digestiones se hacían un poco más largas. Digamos que sin ser muy estricto creo que tengo una dieta vegetariana», añadió en la citada entrevista a Melissa Jiménez, su actual pareja. El bicampeón del mundo con Renault en 2005 y 2006 cuenta cómo ha reducido el consumo de carnes, pescados y otros alimentos de origen animal pero que no los ha terminado de excluir de su dieta de manera estrica por principios u otros motivos, sino porque se siente mejor.

