Alonso se lo deja claro a Aston Martin: «No saco nada positivo y no tenemos ningún punto fuerte»

Fernando Alonso cargó duramente contra Aston Martin tras la carrera en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto español se mostró realmente enfadado con su escudería después de un fin de semana donde el coche ha vuelto a evidenciar serios problemas de ritmo y con una degradación de los neumáticos altísima. «No saco nada positivo del fin de semana», dijo el asturiano tras bajarse del coche.

«Ha sido un fin de semana duro. Personalmente, de mis mejores carreras del año. El coche estaba para P16 y le hemos puesto P9 casi toda la carrera. Duele no haber cogido puntos, pero bueno. El P11 es muchísimo más de lo que merecemos. Es lo que hay», comenzaba Alonso valorando la carrera en este Gran Premio de Italia donde después cargaba duramente contra Aston Martin.

«La degradación era alta. Nuestro coche se come los neumáticos y no tiene agarre. No tenemos ningún punto fuerte y eso dificulta las carreras. Hay que seguir luchando, aprender y volver más fuertes. A ver si hay alguna respuesta y no venir siempre con el mismo coche», añadía el bicampeón del mundo.

Después, continuaba hablando sobre la degradación de los neumáticos de su Aston Martin en esta carrera del Gran Premio de Italia, algo que no le gustó nada y que no dudó en ponerlo de manifiesto en el corralillo ante los periodistas: «La degradación era alta. Albon y yo hemos estado luchando toda la carrera. Dependía de cada coche. El Aston Martin se come los neumáticos y nos forzamos demasiado».

Por otro lado, Alonso fue preguntado sobre si sacaba algo positivo de este fin de semana, donde acabó en undécima posición. «Nada, nada», dijo claramente. «Nunca va a ser recordada esta carrera. Aunque lo recuerde yo, mañana ya voy a intentar olvidar la carrera. Hoy ha habido una gran diferencia entre Lance Stroll y yo porque me he exprimido mucho. Buena carrera ejecutada, pero el déficit del coche es mayor que en las últimas carreras», añadió.

Alonso habla sobre el debut de Colapinto

«No sabía que había quedado el 12. Muy buena carrera sin errores. Algún dolor en la espalda tenía por el asiento. Que se prepare bien las próximas semanas, que tenga tiempo porque Singapur no es tan fácil. Tiene tres semanas para poner todo en su sitio», dijo Fernando Alonso sobre el debut de Franco Colapinto con Williams, donde acabó en 12º posición.