Donato habla de «guerra» y pide un golpe de estado para frenar al «comunismo» de Lula

Donato, mítico ex futbolista del Deportivo de La Coruña, ha formado un lío en las redes sociales publicando mensaje político que no ha dejado indiferente a nadie. El brasileño, que llegó a jugar con la Selección Española tras nacionalizarse, pide un golpe de estado en su país natal para frenar el «comunismo» de Lula, que volverá a ser presidente tras ganar las elecciones a Bolsonaro.

«La guerra aún no ha terminado, el pueblo brasileño despertó y esto no va a quedar así. Si el pueblo sale a las calles puede haber una intervención militar. El comunismo no puede volver al poder. No tiren la toalla», ha escrito el mítico ex jugador en sus perfiles oficiales, polémicas palabras que rápidamente han generado un enorme revuelo en su país y en todo el mundo.

El que fuera centrocampista ha apoyado activamente a Bolsonaro en los últimos tiempos. «Estoy cansado de callarme con el tema de la política. No me gusta, pero creo que nos tenemos que posicionar», aseguraba en una reciente en la que justificaba su posicionamiento político. «Lo mío por Bolsonaro no es simpatía, fue instantáneo», explicaba.

Ante el incendio provocado con sus declaraciones, Donato intentó matizar sus palabras con varias respuestas a los comentarios de otros usuarios. Así respondía, por ejemplo, a un mensaje enviado desde España: «Yo no hablo de violencia, hablo de no quedarse con los brazos cruzados esperando el milagro. Si esta gente vuelve al poder, ¿qué pueden esperar? ¿Qué pase lo mismo que Venezuela, Argentina…? No estoy hablando de odio, yo predico la vida en Cristo Jesús».

Y ha ido más allá publicando una foto junto a Bolsonaro con este mensaje: «Si coloco esta foto con Bolsonaro o con alguien de de Derechas, conservador. Que defiende a los que opinan ser a favor de los principios de Dios, de la Patria, Familia y Libertad, que está contra el aborto, contra la ideología de género, contra la corrupción, contra ladrones, mentirosos, contra todo aquello que es lo malo, etc. Me llamarán lo que quieran porque yo hablo lo que creo que es cierto, ir a las calles para protestar por tus derechos, no creo que es incitar el odio. Yo no soy perfecto, si pensáramos todos iguales, el mundo sería muy diferente».