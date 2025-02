Dolor y luto en Córdoba tras el asesinato de un joven futbolista de 16 años

Córdoba sigue de luto por Álex, menor de 16 años que murió tras ser apuñalado en el recinto ferial del Arenal durante una pelea. El joven, que había jugado hasta la temporada pasada en el Club Deportivo Azahara del Guadalquivir, perdió la vida en esa reyerta y su fallecimiento ha causado consternación en el ambiente del fútbol base de la ciudad.

De hecho, el pasado fin de semana se suspendieron dos partidos de categoría provincial, uno de ellos el que le correspondía jugar al equipo al que había pertenecido, el Almódovar-Azahara del Guadalquivir, previsto en Almodóvar del Río correspondiente a la cuarta categoría juvenil, según informó el delegado de la Federación Andaluza de Fútbol en Córdoba, Martín Torralbo.

Otro partido también se aplazó, el del Séneca-Córdoba de la segunda cadete. En este caso fue porque cuatro de los amigos del fallecido, que pertenecen al Séneca, se encontraban presentes durante la pelea y estaban muy afectados por los hechos, además de que se encontraban acompañando a la familia en el tanatorio. Una integrante de la directiva del Club Deportivo Azahara del Guadalquivir, que disputa sus encuentros como local en el campo de fútbol del Polígono Guadalquivir, cuenta que el barrio se encuentra muy afectado por la muerte del menor, ya que se trata de un colectivo de familias que se encuentran muy unidas.

El fallecido es el mayor de tres hermanos. La familia tiene una hija y otro niño, que también está vinculado al fútbol, aunque en la actualidad juega en un club distinto al que perteneció su hermano. El club en el que militó como futbolista el menor apuñalado en el recinto ferial del Arenal ha afirmado que el joven «lo único que hacía era disfrutar con sus amigos» cuando «le arrebataron la vida», según ha publicado en su cuenta de Instagram. El Club Deportivo Azahara del Guadalquivir, ha afirmado que «te llevaremos siempre en nuestros corazones y este club siempre te recordará», al tiempo que ha transmitido a sus padres su acompañamiento «en este dolor que lleváis en vuestras entrañas».

La Policía Nacional continúa con las labores de localización del presunto autor de la muerte, al que se le da por identificado tras las primeras averiguaciones. Unidades policiales han trabajado durante la mañana de este domingo en el lugar de los hechos, que se ha mantenido acordonado toda la madrugada, para recabar pruebas.

Córdoba, de luto por Álex

El suceso ocurrió sobre las 22:30 horas de este pasado sábado, cuando varias llamadas alertaron al 112 sobre un joven gravemente herido en la calle Judería (Córdoba), un área del recinto ferial frecuentada por adolescentes que realizan botellón. Al llegar, los agentes de la Policía Nacional y los sanitarios encontraron al menor con una grave herida de arma blanca en el abdomen. De inmediato, fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Reina Sofía, donde los servicios médicos no pudieron hacer nada y falleció poco después.

Además, el equipo juvenil del Azahara del Guadalquivir no disputó el partido que tenía previsto para este domingo a las 12:00 y es que, al parecer, los compañeros del fallecido estuvieron en el Hospital esperando noticias y una vez conocieron su fallecimiento no se vieron con fuerzas para saltar al césped apenas unas horas después. En estos momentos y según versiones oficiales todavía no se ha detenido al autor del apuñalamiento, y tampoco ha encontrado el arma del crimen.