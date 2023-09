US Open 2023: Alcaraz - Zverev La doble cara de Zverev con Alcaraz: de villano a rival a su medida

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev serán los protagonistas del partido estrella de la jornada del miércoles en el US Open 2023. El choque, correspondiente a los cuartos de final del cuadro masculino, esconde multitud de alicientes, midiendo al finalista de 2020 con el campeón de 2022, después de varios duelos previos que han servido para demostrar que el tenis es uno de los deportes más cambiantes que existen.

El favoritismo de Carlos Alcaraz ante Alexander Zverev se explica desde su posición de número uno del ranking ATP, su llegada como vigente campeón del US Open o su trayectoria en la edición de 2023, en la que sólo ha perdido un set –en tercera ronda ante Daniel Evans–, haciendo de sus duelos un monólogo constante que deja a merced a sus rivales. Sin embargo, son algunos de los duelos previos los que otorgan ventaja a Alcaraz, pero a su vez obligan al español a estar ojo avizor para no recibir un correctivo de Sascha que ya se ha producido en el pasado.

Alcaraz tiene, a priori, las de ganar ante un Zverev que continúa con su crecimiento y progresión desde hace un año y medio, momento en el que se partió el tobillo con una lesión gravísima sufrida en Roland Garros, concretamente en un por entonces igualadísimo duelo de semifinales ante Rafa Nadal. El alemán no ha vuelto a ser el mismo desde entonces, sobre todo en términos de confianza, pero el triunfo ante Jannik Sinner en octavos del US Open confirma la peligrosidad de uno de los reyes de la generación intermedia (1993-1998) que tantas expectativas levantó hace unos años.

El head to head entre Zverev y Alcaraz tiene al teutón como vencedor, en concreto por un resultado de 3-2. Alexander se impuso en los dos primeros partidos entre ambos, los dos en pista rápida y en 2021. Tanto en Acapulco, al inicio de la temporada, como en Viena, al final, el alemán con claridad venció al jovencísimo español, por entonces con 17-18 años, antes de comprobar en sus propias carnes la explosión histórica de un jugador llamado a marcar una época en el tenis mundial.

Madrid y las ‘palizas’ de Alcaraz a Zverev

A partir de aquí viviríamos tres partidos entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, en los que se vieron las dos caras del tenista alemán, adalid del potencial, pero también de una irregularidad que ante Alcaraz es sinónimo de derrota –y de las claras–. Tanto en 2022 –en la final– como en 2023 –en octavos de final–, Carlitos y Sascha vieron como sus caminos se cruzaban en el Mutua Madrid Open, y en ambos encuentros, Alcaraz pasó por encima de un rival que en esa pista ya sabía lo que era levantar el título en dos ocasiones.

Zverev se vio, en ambos partidos, muy por debajo de un Alcaraz que se adaptó a las mil maravillas al juego de fondo del jugador alemán, con un revés sobresaliente pero también con claros defectos en su golpe de derecha. Sin embargo, entre ambos partidos en Madrid, se dio el quinto de los capítulos directos entre los rivales de cuartos del US Open 2023 y que debe ser el que tiene apuntado Carlos, para evitar que vuelva a suceder, y también Alexander Zverev, en pos de repetir estrategia y, a poder ser, resultado.

Zverev dio el ‘sorpasso’ a Alcaraz en París

Fue en Roland Garros 2022, también en cuartos de final y con Alcaraz con la presión de poder acceder a semifinales, donde le esperaría el duelo más esperado con Rafa Nadal. No pudo ser, ya que Zverev se sacó de la manga entonces un auténtico partidazo, siendo agresivo y equilibrado de fondo y haciendo gala de un enorme poderío al servicio. Carlos Alcaraz, por el contrario, no estuvo bien en los momentos clave y sí precipitado, hasta acabar siendo eliminado con un resultado de 6-4, 6-4, 4-6 y 7-6 que no quiere que vuelva a repetirse en un US Open que ya ha designado, con absoluto merecimiento, al murciano como favorito del público y también en los pronósticos para avanzar a semifinales.