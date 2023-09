Zverev denuncia un grito nazi en el US Open: «¡Es la frase más famosa de Hitler!»

Alexander Zverev logró en la madrugada del lunes al martes un épico pase a los cuartos de final del US Open 2023, después de derrotar a Jannik Sinner en una batalla de cuatro horas y 41 minutos que debía valer por sí sola para copar todos los titulares alrededor del tenista alemán. Sin embargo, el que será rival en cuartos de Carlos Alcaraz también destacó por su reacción a un grito desde la grada asociado con la Alemania nazi y que Zverev quiso denunciar al momento.

Sucedió en mitad del encuentro, concretamente con resultado de 2-2 iguales en el cuarto set, con Zverev dominando en parciales por la mínima a Sinner. Ambos contendientes permanecían concentrados y el italiano incluso con calambres, aunque el que detectó con contrariedad un grito polémico desde la grada fue Sascha.

Lo que se pronunció desde el respetable fue la siguiente frase. «Deutschland über alles» («Alemania por encima de todo»). Este fragmento correspondía a la primera estrofa del himno del país centroeuropeo, que ya no se canta al haberse sido apropiada por los defensores de la Alemania Nazi. Todo ello, provocaría la reacción inmediata por parte de Alexander Zverev.

El flamante rival de Carlos Alcaraz en cuartos de final del US Open se acercó de manera rauda al juez de silla de su encuentro ante Jannik Sinner, James Keovathong para quejarse por el supuesto grito. «Acaba de decir la frase de Hitler más famosa que existe en este mundo. Esto es increíble», denunciaba Zverev, ante lo que el árbitro llamó a los agentes de seguridad, quienes identificaron al individuo y le obligaron a abandonar la grada, de manera que el partido pudiera continuar sin mayores problemas.

Video of Zverev telling the umpire someone in the crowd shouted the “most famous Hitler phrase in history” in match vs. Sinner #USOpen pic.twitter.com/XlWw7ktqjP

— Lawrence (@dutyfreechamp) September 5, 2023