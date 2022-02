La rivalidad entre Novak Djokovic y Rafael Nadal y las opiniones, diametralmente opuestas, entre ambos en torno a la vacunación, no ejercen de muro para que ambos sigan respetándose deportivamente y admirando la carrera del otro. El tenista serbio, en unas declaraciones destacadas, mostró su admiración por el título conquistado por Nadal en el Open de Australia y aseguró que no le quita «nada de mérito» por el hecho de que él no pudiera estar presente en el torneo.

Preguntado por lo sucedido en el Open de Australia y el triunfo de Rafael Nadal, Nole tuvo unas bonitas palabras hacia Djokovic. «Felicitaciones a Rafa. Es un luchador increíble, él mismo dijo que fue una de las mejores victorias de su carrera deportiva, dadas las circunstancias y viniendo de una lesión. Creo que hace cuatro o cinco meses estaba en muletas y ahora está ganando un Grand Slam».

«Toneladas de respeto para él, no quiero quitar nada de mérito a su victoria por no competir yo en el torneo. No fue agradable para mí dejar el país como lo hice y viendo el torneo desde lejos», afirmaba Djokovic en una comparecencia, con unas palabras que provocan que vuelva a ser valorado positivamente por los incondicionales de Nadal.

Djokovic se encuentra en Dubai, donde participa en su primera competición del año. El serbio se mantiene como número uno del ranking ATP a la espera de lo que haga de forma simultánea Daniil Medvedev en Acapulco, pero lo perderá en las próximas semanas debido a su decisión de seguir sin vacunarse, que le apartará de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.