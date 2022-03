El 2022 de Novak Djokovic está siendo de todo menos tranquilo, a pesar de sólo contar con un torneo, el de Dubai, en su tarjeta de registro. Los vetos por su negativa a vacunarse le han reportado consecuencias muy negativas, como su deportación de Australia o la pérdida de una cantidad potencial muy elevada a la que aspiraba en el Open aussie y en los dos primeros Masters 1000 de la temporada, pero no le han privado de un número uno que recupera tras tres semanas en manos de Daniil Medvedev y que debido, precisamente, a una derrota prematura del ruso, volverá a verle en lo más alto a partir del próximo lunes.

Djokovic se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del deporte mundial habiendo disputado sólo un torneo en los que va de 2022. Las lesiones no son un problema para el serbio, que debido a su decisión de no vacunarse ha conseguido el veto, con su consiguiente deportación, del Open de Australia, así como la prohibición de entrar en Estados Unidos para participar en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

Entre los tres primeros torneos de referencia del calendario, Djokovic ha perdido la oportunidad de ganar –o defender– 4.000 puntos ATP y lo que puede parecer aún más llamativo, de embolsarse más de 5,1 millones de euros por el camino. En la costumbre de aumentar progresivamente el prize money de los principales eventos del calendario ATP, el Open de Australia elevó sus cifras y le reportó al ganador, Rafael Nadal, 2,8 millones. Nole, que era el gran favorito al título, perdió la ocasión en medio de un escándalo que acabaría con su expulsión irrevocable de Australia.

Después del Open y todo lo que giró a su alrededor, Djokovic pudo volver a la competición en Dubai, donde se quedó en cuartos de final después de una derrota inesperada ante el checo Vesely –número 74 del ranking ATP–, antes de comprobar como los torneos de Indian Wells y Miami no le conseguían el deseado permiso para entrar en Estados Unidos aun no estando vacunado. El resultado, una nueva y doble pérdida de participación en los dos grandes Masters 1000 del calendario, ambos con 10 días reservados en el calendario, y un prize money que incluye 1,2 y 1,3 millones de euros para el ganador, respectivamente.

Pese a que lograr el pleno en Australia, California y Miami resultaba exagerado, Djokovic ya ha demostrado en más de una ocasión que a su mejor nivel es máximo favorito en todos los torneos que no sean de tierra batida –y en los que esté presente Nadal–. No en vano, el serbio ha conquistado nueve veces el Grand Slam oceánico, cinco el Masters 1000 de Indian Wells y seis el de Miami, aunque no triunfa en primavera en Estados Unidos desde 2016, cuando, igual que sucediera en 2011 y 2015, Nole consiguió la triple corona de comienzo de temporada.

Número uno con fecha de caducidad

El título de número uno del mundo, pese a volver a caer en sus brazos por la derrota de Medvedev a la segunda ante Gael Monfils, puede no durarle mucho a Djokovic. En la Race, clasificación que se limita a contabilizar los puntos de 2022, Nole se encuentra en la posición 111 con sólo 90 puntos, a kilómetros de los 2.750 de un Rafa Nadal que se postula como gran candidato a arrebatarle el uno a Djokovic, si antes Medvedev, muy cerca del serbio, no lo logra antes.

La gira de tierra batida apunta a reportar cierta estabilidad a Djokovic, que ya se ha inscrito en Montecarlo y participará también en Belgrado, Madrid y Roma antes de disputar Roland Garros, donde defiende el entorchado de campeón y en el que después de varias variaciones, también parece que podrá participar pese a no estar vacunado.