Djokovic no se muerde la lengua tras la sanción a Sinner: «La mayoría de tenistas creen que hay favoritismo»

Sinner, que el próximo mes de abril tenía fijada la audiencia para resolver su caso por doble positivo en dopaje, llegó a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) antes de que el tribunal alcanzara conclusión alguna. Estará tres meses sin competir y su sanción, de apenas tres meses empieza a contar desde el pasado 9 de febrero y se extenderá hasta el próximo 4 de mayo. La sanción a Sinner ha sido muy criticada por el mundo del tenis en general y Djokovic en particular.

El balcánico no se ha mordido la lengua con la sanción a Sinner, la que muchos tenistas consideran irrisoria. «He visto las noticias, los casos de Iga Swiatek y Jannik Sinner han generado mucha atención, no es una buena imagen para nuestro deporte. Hay un consenso o mayoría de jugadores con los que he hablado en el vestuario, que no están felices con la manera en la que se ha manejado este proceso. La mayoría de jugadores no siente que se haya sido justo, sienten que hay favoritismo», inicia Djokovic su comparecencia.

«Parece que casi puedes afectar el desenlace si eres un jugador top. Swiatek y Sinner son inocentes, está demostrado, a no ser que se demuestre lo contrario. Así que ahora mismo son inocentes. Sinner ha sido suspendido tres meses por los errores y negligencias de miembros de su equipo, los cuales están trabajando en el circuito y es algo que, personalmente, muchos jugadores y yo encontramos extraño», añade Djokovic sobre la sanción a Sinner.

El serbio también señala al sistema como punto a mejorar. «Creo que ahora es el momento adecuado para que abordemos realmente el sistema, porque es obvio que el sistema y la estructura no funciona como queremos. Espero que en un futuro próximo los organismos que mandan intenten encontrar una manera más efectiva de manejar estos procesos», zanja Djokovic.

Parecía que el proceso se alargaría en el tiempo, pero el acuerdo entre jugador y AMA da por cerrado un proceso marcado por la incertidumbre. Tras conocerse la sanción de tres meses, Jannik Sinner se ha pronunciado en un comunicado en el que asume la responsabilidad sobre su equipo y el consecuente castigo por su positivo en dopaje.

«Este caso había estado pendiente de mí durante casi un año y el proceso aún tenía que transcurrir durante mucho tiempo antes de que se pudiera tomar una decisión final, tal vez hasta finales de año. Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y respeto y me doy cuenta de que las estrictas reglas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esta base he aceptado la oferta de la AMA de resolver estos procedimientos con una sanción de tres meses», aseguró Sinner.

Los efectos de la sanción apenas los notará un Sinner que retomará el tenis donde lo deja, en lo alto del ranking. El italiano se perderá lo que resta de gira por pista dura y el inicio de la tierra batida. No competirá en Doha, Indian Wells y Miami, torneo en el que defiende título, y tampoco en Montecarlo y Madrid. Jannik reaparecerá en el Masters 1.000 de Roma y preparará Roland Garros ante su público. No se perderá ningún Grand Slam.