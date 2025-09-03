Djokovic se mete en semifinales del US Open y avisa: «Intentaré arruinar la final Sinner-Alcaraz»

Novak Djokovic ya está en semifinales del US Open, después de ganar a Taylor Fritz en cuatro sets (6-3, 7-5, 3-6 y 6-4). El serbio se medirá a Carlos Alcaraz, en un duelo que no apunta a ser nada sencillo, por una plaza en la final. Ya ha avisado de que, aunque todo el mundo quiere ver el domingo un Sinner-Alcaraz, él no está por la labor de que sea así: «Sé que se requerirá mi mejor tenis, pero espero estar a la altura de las circunstancias. Todo el mundo espera una final entre Sinner y Carlos. Voy a intentar arruinar estos planes de la gente».

«Me encantaría estar lo suficientemente en forma para jugar potencialmente cinco sets con Carlos. Y sé que será necesario mi mejor tenis, pero estaré a la altura de las circunstancias. Normalmente, me gusta jugar los grandes partidos en un gran escenario, pero no estoy seguro de cómo se sentirá mi cuerpo en los próximos días», aseguró Djokovic en rueda de prensa tras su triunfo de este martes frente a Taylor Fritz.

El de Belgrado reconoció no estar «muy fresco», aunque el hecho de tener «dos días» de descanso antes de las semifinales, le ayuda «mucho» para poder recuperarse. «De momento no me siento muy fresco, pero espero que dentro de dos días sea diferente», explicó.

«Voy a hacer todo lo posible con mi equipo para estar en forma para eso porque va a haber que correr mucho, eso es seguro, no va a haber puntos cortos. Tengo que estar lo suficientemente en forma y jugar lo suficientemente bien para mantener el ritmo de Carlos», profundizó.

Lo que tiene claro el exnúmero uno del mundo es que hará todo lo posible para evitar la soñada final entre el del El Palmar y Sinner. «Voy a intentar estropear los planes de la mayoría de la gente. Sinner todavía tiene que ganar un par de partidos para llegar a la final, pero ambos están jugando el mejor tenis de cualquier jugador aquí, han sido la fuerza dominante desde el comienzo del torneo», advirtió.

Para poder medirse al tenista español en semifinales, Djokovic derrotó en cuatro sets a Taylor Fritz (6-3, 7-5, 3-6 y 6-4), un partido en el que no estaba «jugando bien», especialmente en el segundo y tercer parcial, en los que el estadounidense fue superior.

«Como dije en la pista, él fue mejor en el segundo y tercer set. Realmente salí de los problemas en el segundo, de alguna manera encontré una manera de cerrarlo después de perder el servicio y volver a romper. En los momentos importantes del cuarto, saqué bien, combiné, subí a la red también, intenté darle un aspecto diferente y esperé pacientemente mi oportunidad. Y siendo realistas, sólo tuve un juego en el que tuve la oportunidad de romperle, que fue el último y el que me dio la victoria», destacó.