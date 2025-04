Djokovic ensalza a Alcaraz: «Ya ha sido más que Federer, Nadal y yo a su edad»

Djokovic vuelve a Madrid tres años después. Desde 2022 no pisa la tierra batida del Mutua Madrid Open sobre la que se ha retozado en tres ocasiones. A sus 37 años sigue abanderando el último resquicio del Big Three y busca alcanzar la cifra centenaria de títulos. Es la una de las pocas guindas que le quedan por añadir a su copioso pastel.

«Echaba de menos la atmósfera que es uno de los mejores que tenemos. Los estadios son muy lindos y eléctricos. Cuando juego aquí suelo tener buen nivel de tenis. He jugado poco en Madrid en los últimos siete años. Ahora estoy buscando el nivel para jugar el tenis que quiero. No tengo muchas expectativas en cuanto al resultado. Tengo mucha ilusión para jugar aquí porque la gente me da mucho apoyo. La gente me da mucha energía positiva», explica el balcánico.

En Madrid reaparece Djokovic, pero se cae Alcaraz. Después de someterse a pruebas médicas, descansar el máximo tiempo posible para recuperarse y tras consensuarlo con su equipo, el murciano ha decidido retirarse del torneo madrileño tras no superar las molestias musculares originadas en la final del Godó. Espera estar en Roma, aunque se centra en Roland Garros. Novak se deshace en elogios hacia él.

«Ya ha llegado a nuestro nivel. A su edad ha sido más que nosotros a sus años. Tiene tiempo, la carrera por delante y todo lo necesario para llegar a la historia más alta de nuestro deporte. Su baja no es una noticia muy buena para el torneo. Alcaraz, en los últimos dos o tres años ha sido la estrella aquí. Ganó en Montecarlo, después jugó dos días en Barcelona otra final y físicamente es normal que tenga un poco de problemas. Espero que todos nosotros podamos transmitir buenas sensaciones al público», añade Djokovic.

El balcánico también analizó el ocaso de su generación. «La competencia siempre está ahí. Creo que cada generación tiene su propia competencia. Es difícil comparar épocas. Los últimos 20 años estuvieron dominados principalmente por nosotros cuatro, y, obviamente, cuando mis tres mayores rivales se retiraron, se notó un cambio, no solo en las generaciones de jugadores que ahora, de repente, se centran en ellos. Pero supongo que lleva un tiempo que la gente acepte que Roger, Rafa y Murray no juegan, y supongo que algún día yo también. Sigo intentando seguir ahí y representar a los veteranos, a la generación anterior. Espero que eso tenga un efecto positivo en los torneos y en el circuito».