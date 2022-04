Novak Djokovic perdió la final del torneo de Belgrado, de categoría 250, ante Rublev y lo hizo con un 6-0 en el último set, algo bastante extraño. Tras el partido, el tenista serbio desveló que sufre una enfermedad que le afecta físicamente aunque dejó claro que no es Covid-19. El número uno achacó su bajón en la última manga a dicha enfermedad que ha pasado «recientemente».

«Nunca me había pasado, igual en las primeras etapas de mi carrera, pero primero Montecarlo y luego aquí. Por eso creo que está relacionado con la enfermedad que he pasado, que fue algo duro físicamente y también en salud. Supongo que el tiempo de recuperación está tomando más tiempo del que esperaba. No me sentí demasiado cansado hasta el final del segundo set. Volví después de un tiempo médico y de cambiarme de ropa para intentar pelear por el partido, pero sólo aguanté dos juegos. Lo siento por la gente, porque no es algo agradable de ver en pista, porque sé que querían verme ganando», comenzaba diciendo Djokovic tras perder la final en su club, el Novak Tennis Center de Belgrado.

Antes de dar pie a las especulaciones Nole dejaba claro que no era Covid: «No es el coronavirus, es otra cosa en la que no voy a entrar en detalles porque no creo que sea necesario. Estaba afectando a mi cuerpo y a mi metabolismo. Tenía muchas ganas de jugar en Mónaco. Mirándolo desde el lado positivo, es progreso. Estoy mejorando físicamente, jugando a tres sets. Es preocupante el tener esta sensación en la pista, particularmente, porque no lo he tenido durante muchos años. Siempre me he visto como uno de los jugadores más en forma del circuito, así que no es un problema con mi cuerpo».

Después de negarse a ser vacunado contra el Covid y no poder jugar el Abierto de Australia por dicho motivo, las especulaciones sobre su posible enfermedad se han desatado. El serbio ha dejado claro que no tiene nada que ver con el Covid, sin embargo está afectando a su cuerpo y a su metabolismo. Habrá que esperar para ver su evolución y si está listo para su próxima aparición en el Mutua Madrid Open.

Hasta el momento ha disputado tres torneos desde que se convirtió en el líder de los antivacunas. Su postura de no vacunarse contra el Covid le ha impedido participar en los grandes torneos hasta el momento. A principios de mayo pisará España para compartir cuadro, por primera vez, con las grandes raquetas del circuito. Se espera que esté también Rafa Nadal, que sigue trabajando a contrarreloj para recuperarse de su lesión y poder jugar en la Caja Mágica. Será también la primera vez que Nadal y Djokovic compartan cuadro esta temporada, después de que el serbio fuese deportado de Australia.