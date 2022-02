Novak Djokovic está a punto de reaparecer en el circuito para disputar el torneo de Dubái, de categoría 500. El serbio iniciará así su temporada de manera oficial, después de no poder disputar el Open de Australia. Con el número uno en juego en los próximos días, el de Belgrado ha advertido que tras todo lo sucedido tiene «motivación adicional para ser mejor que nunca».

«No puedo decir que las cosas serán iguales cuando regrese al terreno, seguro que esta situación influirá en mi retorno», ha señalado Novak Djokovic, a unos días de debutar oficialmente en la temporada con su participación en el torneo de Dubai, de categoría 500. El tenista fue expulsado de Australia el pasado mes de enero, por lo que no pudo disputar el Open de Australia. Ahora también se enfrenta a perderse varios torneos por su postura de no vacunarse contra el coronavirus, requisito exigido para entrar en algunos países o disputar ciertos torneos.

«Tengo motivación adicional y la inspiración de salir a la cancha y de jugar mejor que nunca. Nada está garantizado, pero me alegro por la oportunidad y tengo muchas ganas de jugar en Dubái», aseguró Djokovic, que no sólo buscará el título en el emirato sino que también ha de intentar mantener el número uno de la ATP, con un Daniil Medvedev muy bien posicionado para arrebatarle el puesto.

Djokovic: «Mantengo mi mente abierta y no soy excluyente»

Aunque Djokovic ha asegurado que no va a vacunarse aunque le cueste renunciar a varios títulos, en sus últimas declaraciones con la televisión serbia RTS, el de Belgrado ha dejado ahora una puerta abierta a recibir la vacuna en el futuro. «Mantengo mi mente abierta y no soy excluyente. Todo en la vida es posible. Veremos cómo evoluciona la situación. Ahora he decidido no vacunarme y estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Es una decisión que he tomado de forma consciente y llegué a la conclusión de que era lo mejor para mí», señaló.

Djokovic es consciente de que se expone a quedarse fuera de muchos torneos del circuito por no estar vacunado, una situación que acepta aunque espera que las medidas se relajen. «Me gustaría jugar muchos torneos, pero de momento estoy en una situación que no depende de mí. Solo depende de las reglas de los países que celebran los torneos. En este momento sé que puedo jugar en Dubai y ese es mi próximo desafío. He entrenado duro y, por supuesto, tengo ganas de competir en los Grand Slam y en los grandes torneos ATP. Las reglas cambian constantemente, soy de mente abierta y no excluyo nada», dijo.

Cuestionado sobre si vio la final del Open de Australia, Djokovic aseguró que prefería no verla, pero que sí vio alguna parte del partido entre Daniil Medvedev y Rafa Nadal. «No quería ver la final del Open de Australia, pero la vi con mi esposa y mi hijo. No vi todo el partido. No apoyé a Rafa o Medvedev porque quería jugar la final y no verla por televisión», confesó.

Además, desveló que intercambió mensajes después con el tenista ruso.. «Medvedev es un gran tipo con el que siempre he tenido una buena relación. Le ayudé mucho cuando era junior y entrenamos mucho entonces. Una vez volamos a la Copa Davis y le ofrecí venir conmigo, y aún así lo sigue apreciando aunque seamos grandes rivales. Me escribió 45 minutos después de la final en Australia, y eso me sorprendió. Le felicité por una gran batalla. Me vi a mí mismo en Medvedev porque yo también soy así», concluyó.