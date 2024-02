La disculpa de Guardiola con Kalvin Phillips: «Pedir perdón una vez cada ocho años…»

La relación de Pep Guardiola con Kalvin Phillips, durante la etapa del inglés en el Manchester City, no fue la mejor. El futbolista británico no contaba para Pep y salió rumbo al West Ham en las últimas horas del pasado mercado de invierno. Antes de eso, el ex técnico del Barcelona criticó a su jugador por sus problemas de sobrepeso. Varios meses después, y tras ser preguntado en rueda de prensa, pidió disculpas de una curiosa manera.

«Sí, lo siento… Disculparse una vez cada ocho años no está mal. Pero lo siento mucho. Le pido disculpas. Pido disculpas. Lo siento mucho», afirmó Pep Guardiola el pasado lunes en la rueda de prensa previa al partido que los citizens disputarán contra el Brentford en la Premier League. El técnico catalán fue preguntado en rueda de prensa y con rostro muy serio no dudó en pedir perdón.

«Ya tiene el cuerpo perfecto. Muy sexy», llegó a afirmar Pep Guardiola sobre Kalvin Phillips en tono irónico. Le criticó públicamente por sus problemas de sobrepeso. Cuando fichó por el Manchester City procedente del Leeds United por 48 millones de euros, era uno de los centrocampistas del momento en el fútbol inglés. Luego todo cambió y la relación entre ambos se rompió.

«Fui a Nueva York tres o cuatro días después de Qatar. Volé todo el día. Desayuné, almorcé, cené y aterricé. También dormí durante el vuelo. Y directo al fútbol… Había tenido un día completo comiendo. Hay retención de agua y esas cosas en un vuelo. Realmente fue un malentendido», afirmó el propio Kalvin Phillips en una entrevista el pesado verano sobre esta polémica.

Kalvin Phillips se molestó por las palabras de Guardiola

El Manchester City apartó al futbolista inglés tras volver del Mundial de Qatar con sobrepeso. El futbolista inglés lo entendió. Lo que no comprendió fueron las formas de su entrenador. «Hay diferentes maneras de abordar las cosas», dijo Kalvin Phillips sobre las palabras de Pep Guardiola.

Unas palabras que según relata Kalvin Phillips ahora le afectaron notablemente en su desempeño. «Cuando Pep salió y dijo que tenía sobrepeso, tenía razón para hacerlo, pero hay formas, hay diferentes maneras de hacerlo. No estuve en desacuerdo con él, pero obviamente eso tuvo un gran impacto en mi confianza y en cómo me sentía. Mi familia tampoco estaba contenta con eso. Especialmente mi madre», ha dicho el futbolista en una entrevista reciente.

«La gente puede decir que tiene sobrepeso; para algunas personas el sobrepeso son 10 kg. Probablemente era 1,5 kg por encima de mi peso. Creo que, obviamente, Pep estaba frustrado porque no volví temprano a entrenar, pero fue simplemente una falta de comunicación entre la gente que trabajaba en el City y yo…», apuntó.

Phillips también quiso explicar todos los detalles sobre lo ocurrido tras el Mundial de Qatar. «Me dijeron que regresara en una fecha determinada y de todos modos siempre iba a regresar antes de esa fecha porque no había jugado mucho para Inglaterra durante el torneo. Me acababa de recuperar de mi lesión en el hombro, así que Pep quería que viniera el día después de terminar el torneo para poder participar en los amistosos. Nunca recibí esa información porque si me hubiera pedido que hubiera estado allí, lo habría hecho, hubiera ido sin pensarlo», señaló.

Tras salir del Manchester City, Kalvin Phillips también valoró su llegada al West Ham. «No habría estado en la Eurocopa de este verano si no me hubiera ido en enero. Hablé con el seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, sobre algunos equipos un mes antes de la ventana de enero y él me influyó para quedarme en la Premier League en lugar de irme al extranjero. Pensé que West Ham era el lugar adecuado», dijo. «Busco regularidad, de lo contrario existía la posibilidad de que alguien más jugara en mi lugar y eso sería desgarrador», sentenció.