DIS recurrirá ante el Supremo la sentencia del ‘caso Neymar’

El caso Neymar II aún no ha finalizado. Pese a que este martes la Audiencia de Barcelona absolvía al jugador brasileño, a los dos ex presidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, y al resto de los acusados, DIS, acusación particular, recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia.

El grupo brasileño va a fundamentar su recurso de casación en su convencimiento de que la actuación de Neymar y del Barcelona no «sólo es civilmente reprochable», como ha reconocido el Ministerio Fiscal, sino que también integra «unos negocios jurídicos criminalizados». DIS entiende que esto se acreditó tanto durante las sesiones del juicio oral como en la fase de instrucción y lamenta que se haya perdido la oportunidad de «poner coto a algunas prácticas de corrupción en el mundo del fútbol que resultan inconcebibles en otras actividades».

Además, después de conocer el fallo, DIS ha querido lamentar «el cambio de criterio que se ha producido en relación con este asunto como consecuencia de la salida del asunto de la Audiencia Nacional». La acusación particular recuerda que en septiembre y octubre de 2016 la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó sendos Autos en el que apreciaba serios indicios de «simulación consciente y urdida para la comisión de una estafa» y de un delito de corrupción entre particulares que alteraba «el libre mercado en el fichaje de futbolistas».

Por último, DIS, también recuerda, en un comunicado que la Fiscalía, que retiró las acusaciones el último día del juicio, reiteró en su informe final las múltiples irregularidades que se produjeron en el fichaje de Neymar por el Fútbol Club Barcelona, tanto en el ámbito del Derecho como de las normas de la propia FIFA.

«En el fútbol parece ser que los contratos están para romperlos», fue una de las frases pronunciadas por la Fiscalía que recuerdan desde DIS, así como que «se ha demostrado que más de uno, más de dos y más de tres acusados han pisoteado (…) al menos dos códigos, el civil brasileño y la compilación catalana, además de varios reglamentos FIFA y de la Federación Española y de cuantos organismos de fútbol se le han puesto por delante».