Dicen que es la mejor pala de control de 2025 y he venido a probarla a Decathlon: mi veredicto

Entre las novedades de pádel de este año, una pala ha conseguido destacar por encima del resto en la categoría de control. Se trata de la Kuikma Control Pro con sistema Custom Strap, disponible en Decathlon. Desde su lanzamiento, se ha ganado la reputación de ser una de las más equilibradas del mercado, especialmente entre los jugadores que priorizan la precisión y la comodidad antes que la potencia desmedida. Su diseño promete ofrecer una combinación perfecta entre manejo, estabilidad y sensaciones de golpeo, y el profesor de pádel Santi Sánchez, conocido en TikTok como @desdedentrodelpadeltv, ha querido probarla.

A simple vista, la Kuikma Control Pro deja claro su enfoque. Presenta un formato redondo, lo que ya anticipa un punto dulce amplio y un equilibrio muy centrado, ideal para controlar la dirección de la bola en todo momento. Su peso ronda los 370 gramos y mantiene un perfil de 38 milímetros, medidas bastante estándar para una pala de este tipo. Los materiales elegidos también apuntan alto, pues combina carbono TeXtreme® 18K en la superficie con una goma EVA de doble densidad en el núcleo, una mezcla que busca ofrecer una sensación de golpe firme sin renunciar a la comodidad. A nivel estético, tiene un diseño sobrio y elegante, con acabados de calidad y el detalle del sistema Custom Strap, que permite personalizar la correa del puño con diferentes colores o estilos, algo que añade un toque práctico y distintivo.

La mejor pala de pádel de control del mercado

En pista, la pala confirma gran parte de las expectativas. Su comportamiento destaca especialmente en los golpes de control: bandejas, voleas o bajadas de pared salen con precisión y estabilidad. No tiembla ni transmite vibraciones molestas, algo que se nota al cabo de varios intercambios. El tacto al impacto es cómodo y directo, con una sensación de conexión con la pelota que muchos jugadores de nivel medio y avanzado valoran. Sin embargo, como ocurre con todas las palas de control, su punto débil aparece cuando se exige potencia pura. En remates o golpes muy agresivos, la salida de bola es más moderada, lo que obliga a acompañar el movimiento con técnica y timing. No es una pala que ayude a sacar la bola por tres, pero sí que premia a quien busca construir los puntos con precisión y paciencia.

Uno de sus aspectos más destacables es la reducción de vibraciones, gracias al sistema Shock Block incorporado en el mango. Este detalle se traduce en mayor comodidad para el brazo, especialmente útil para quienes entrenan con frecuencia o tienen tendencia a molestias en codo y muñeca. La estructura del marco, reforzada con doble tubo y goma EVA interna, aporta una sensación de solidez sin llegar a ser rígida, lo que mejora el control sin sacrificar comodidad. En cuanto al balance, se mantiene neutro, lo que favorece el manejo en red y el control en defensa.

Ahora bien, no todo son virtudes. Su peso puede resultar algo elevado para quienes están empezando o prefieren palas más ligeras. Además, su comportamiento está pensado claramente para jugadores de nivel intermedio o avanzado que sepan aprovechar la precisión que ofrece. Los que busquen una pala que genere potencia sin esfuerzo quizá encuentre opciones más adecuadas en otros modelos de la misma marca, como las de la línea Hybrid o las Power. En cualquier caso, el rendimiento global de la Kuikma Control Pro está por encima de lo que suele esperarse en su rango de precio, pues cuesta 179,99 euros cuando otras marcas venden sus palas de gama alta como esta por 250-300 euros.