El director del Masters 1000 de Montecarlo, Zeljko Franulovic, ha vivido su última edición al frente del torneo monegasco después de 17 años. El croata ha compartido algunas anécdotas de todos estos años, en especial una que recuerda por encima del resto: el día que Rafa Nadal olvidó acudir con sus raquetas a un partido de exhibición ante Roger Federer en el Casino de Montecarlo en 2006. Aunque no es la única anécdota con el balear, 11 veces campeón del torneo, que ha recordado el croata.

El croata Zeljko Franulovic ha estado al frente del torneo monegasco durante las últimas 17 ediciones y ahora ha llegado el momento de ceder el testigo. Con motivo de su despedida, el ya ex director del torneo de Montecarlo, el primer Masters 1000 de la temporada en arcilla, ha hecho balance de todo este tiempo y ha recordado algunas de las anécdotas que más recuerda de todo este tiempo.

«Si debo citar una es aquella vez que organizamos en la Plaza del Casino una exhibición con Rafa Nadal y Roger Federer en 2006. Era el primer año de esta iniciativa. Había público, el palco estaba llena de celebridades. Los jugadores llegaron en un coche histórico y debían jugar. El problema era que Rafa no tenía raquetas», contó entre risas Franulovic, recordando aquel momento. «Así que le dije a Roger que mientras firmara algunos autógrafos a los niños. En ese tiempo, el agente de Nadal se fue corriendo en scooter al hotel Monte- Carlo Bay a coger las raquetas de Rafa», siguió relatando.

«El hotel no estaba nada lejos, pero a mí se me hizo una eternidad. Volvió con las raquetas y nadie se dio cuenta en realidad de lo que había pasado», contó Franulovic en una entrevista en el portal especializado en tenis Ubitennis. «Después te preguntas cómo puede suceder dos veces. Pues sucede. Estábamos de frente al Palacio esta vez y debían jugar Andy Murray y Rafa Nadal. Estaba también su Alteza Real, la prensa, los aficionados. En esta ocasión nos olvidamos las pelotas». «Y no había tiendas de artículos deportivos en los alrededores del Palacio Real. ¿Qué podíamos hacer? Nos salvó el Príncipe en persona, que se fue al Palacio y nos trajo pelotas. Dos anécdotas divertidas, un poco embarazosas, pero, por suerte, todo salió bien», concluyó Franulovic.