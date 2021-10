Cuando Kenia aún llora el asesinato de la plusmarquista mundial de 10 kilómetros en ruta, Agnes Jebet Tirop, una nueva noticia de impacto ha conmocionado al país africano: la Policía keniata ha detenido a Emmanuel Rotich, marido de la atleta hallada muerta este miércoles en su domicilio, cuando intentaba huir del país, según han informado este jueves los diarios Mirror Sport y Nation Sport.

Según Mirror Sport, Rotich ha sido arrestado en Mombasa, la capital de Kenia, durante esta noche del viernes como principal sospechoso del asesinato de la atleta de 25 años, doble bronce mundial de los 10.000 metros y cuarta en los pasados Juegos de Tokio y que fue hallada apuñalada en su casa de la localidad de Iten, en el oeste del país.

Police arrest husband of murdered Olympian Agnes Jebet Tirop as he tries to flee country https://t.co/p4EGD6szec pic.twitter.com/XQw3AtVaJJ

Rotich fue inmediatamente señalado por la Policía como el principal sospechoso de la muerte de Tirop. Según el Mirror Sport, el comandante de policía de Keiyo North, Tom Makori, le había pedido al marido de Agnes Jebet Tirop que fuera a una comisaría de policía local, pero él decidió huir.

Este miércoles, los investigadores fueron a la casa de Tirop después de que su padre hubiera informado de su desaparición la noche anterior y de que posteriormente que se hallara su cuerpo.

«Cuando [la policía] entró en la casa, encontraron a Tirop en la cama y había un charco de sangre en el piso», había dicho Makori . “Vieron que la habían apuñalado en el cuello, lo que nos llevó a pensar que era una herida de arma blanca, y creemos que eso fue lo que provocó su muerte», añadió el cargo policial.

«Las investigaciones preliminares nos dicen que su esposo es un sospechoso porque no lo pueden encontrar. La Policía está tratando de encontrarle para que pueda explicar lo que le sucedió a Tirop», dijo también antes de la detención del marido.

El asesinato de la joven atleta fue todo un mazazo entre los habitantes de Kenia; muchos de ellos y de numerosos organismos lamentaron el hecho en redes:

We are this afternoon distraught to learn about the untimely death of World 10,000m bronze medalist Agnes Jebet Tirop. pic.twitter.com/eJ02x4YRR2

— Athletics Kenya (@athletics_kenya) October 13, 2021