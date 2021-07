El pasado sábado, una espectadora protagonizó una de las imágenes más vergonzosas de la historia del Tour de Francia. Sujetando una pancarta, la mujer posó para las cámaras justo cuando pasaban los ciclistas a su lado, invadiendo la calzada y provocando una caída masiva al chocar con el ciclista español Tony Martin. Una imprudencia por la que ha sido detenida este miércoles después de la enérgica condena de la organización del Tour y del mundo del ciclismo.

El pasado domingo, la Gendarmería de Finisterre, departamento por el que transcurrió la etapa, informó sobre la apertura de una investigación judicial a la espectadora e hizo un llamamiento para identificar a la mujer, que estaba en busca y captura: se enfrentaba a posibles cargos por «lesiones involuntarias con incapacidad no superior a tres meses por violación manifiestamente deliberada de una obligación de seguridad o prudencia». Asimismo, los gendarmes pidieron colaboración para recabar información para localizarle y proceder a su arresto.

Y es que la caída masiva provocó el abandono de un total de cuatro ciclistas: el del alemán Jasha Sutterlin, el lituano Ignatas Konovalovas, el francés Cyril Lemoine y el español Marc Soler. El propio director del Tour, Christian Prudhomme, consideró «inadmisible» el episodio durante la primera etapa de la ronda francesa.

En principio, la mujer tendrá que hacer frente a una sanción económica de un valor de 1.500 euros, si bien se trata de una cifra que podría aumentar si finalmente los ciclistas afectados acaban denunciando. Algunos de ellos, como el propio Marc Soler, anunció que estaba meditando denunciarle, algo que podría acarrear «una pena máxima de un año de prisión y una multa de 15.000 euros», tal y como anunció la gendarmería.

El ciclista que chocó contra la espectadora, Tony Martin, desveló cómo había visto el episodio: «Vi a la mujer y vi la pancarta, pero no tuve tiempo para reaccionar. Todavía no puedo entender cómo las personas pueden hacer estas cosas. Estamos en una carrera de ciclismo, no en un circo», aseguró Martin. Después de la condena del mundo del ciclismo, la mujer ha sido arrestada este miércoles en Landerneau, tal y como informó RTL, y se encuentra bajo custodia policial.