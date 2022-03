Parece que empiezan a calmarse las aguas en torno a la separación de Christian Gálvez y Almudena Cid. El hecho de que el presentador proclamara su amor a los cuatro vientos por Patricia Pardo no gustó a la familia de la ex gimnasta, y ha habido dardos de por medio en las últimas semanas. Sin embargo, ambos han llegado a un acuerdo de divorcio que ya han firmado por separado junto a sus abogados y sobre el que han salido a la luz algunos detalles interesantes.

La ex deportista, ahora embarcada en una obra de teatro, y el mítico presentador de Pasapalabra se casaron en régimen de separación de bienes, habiendo tenido que negociar algunas propiedades que adquirieron cuando eran pareja para llegar a un entendimiento y no tener que acudir a los tribunales. Almudena Cid se ha quedado con un loft cuyo precio se estima en 225.000 euros, un coche, una furgoneta y dos plazas de garaje, además de una cantidad de dinero no especificada, tal y como informa el programa Madrid Directo Flash de Telemadrid.

La casa en la que vivieron en Boadilla del Monte la habría comprado el presentador antes de iniciar su relación con Almudena Cid, por lo que seguirá siendo su hogar y pronto podría vivir allí su nueva pareja, una Patricia Pardo que no esconde su ilusión por el romance que ha iniciado con Christian Gálvez.

Pese a la tensión de los últimos días, sobre todo tras publicarse que el comunicador grabó con las cámaras de seguridad el momento en el que la ex gimnasta y sus padres terminaban de hacer su mudanza, ambos han podido llegar a un acuerdo. Ya no les une nada más allá del recuerdo de una relación de más de diez años, por lo que todo apunta a que a partir de ahora las aguas deben empezar a calmarse.