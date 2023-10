El desgarrador vídeo del mejor amigo de Álvaro Prieto, la última persona que estuvo con él

Álvaro Prieto falleció el pasado jueves 12 de octubre tras sufrir una fuerte descarga eléctrica en el abdomen al tocar el pantógrafo, el brazo articulado que toma la energía de la catenaria del tren en el que se subió por motivos todavía desconocidos. Este martes, sus familiares y amigos le dieron el último adiós, y uno de ellos ha querido despedirse del joven futbolista del Córdoba CF a través de sus redes sociales. Se trata de Álvaro Cabrera, uno de sus mejores amigos y la última persona que estuvo con él la noche antes del trágico suceso.

«Mi hermano, ¿cómo andas por allí? Ya se te echa muchísimo de menos, yo sé que tú a nosotros también como cuando me escribías y me llamabas para preguntarme qué tal me iba por Sevilla y comentarme las ganas que tenías de verme. Ya pasadas 24 horas te escribo esto, aunque nunca podré expresar con palabras lo que significas para mí», comienza el texto que acompaña a un vídeo de fotos de ambos jóvenes a lo largo de estos años de amistad.

Se despide así de Álvaro Prieto

Álvaro Cabrera ha tenido que soportar comentarios muy ofensivos en las redes sociales, pero no ha querido contestar a nadie. Ha preferido callar y despedir a su mejor amigo con un emotivo texto que pone los pelos de punta a cualquiera: «Te quiero dar las gracias por estar todos los días desde muy chicos pegado a mí, de mi mano. La de recuerdos que tengo contigo y que no se van a borrar de mi cabeza jamás. Quizás me ha tocado una parte muy dura en esta situación (ser la última persona que estuvo contigo) pero jamás diría que no. Me siento muy afortunado de haber podido recibir ese último ‘te quiero bro’ allí sentados en la acera de la carretera antes de entrar en la discoteca».

«Sé que nos vas a cuidar desde arriba. No sabes lo que te quiere la gente y la huella que dejas en el mundo, es muy, muy, muy grande de verdad. La gente te quiere mucho y eso es por algo. Sigue disfrutando, haciendo feliz a la gente por allí arriba y con esa lucha incansable que no hay cosa que se te dé mejor. Aquí abajo yo me encargaré de cuidar en todo lo máximo a tu gente, tus amigos que son muchos y tu familia, te lo prometo», añade el joven estudiante, al que Álvaro Prieto había visitado en Sevilla y con el que pasó su última noche.

No ha sido el único en despedirse a través de las redes sociales. La tía de Álvaro Prieto le ha escrito también una desgarradora carta en la que recuerda a su sobrino y en la que muestra su dolor ante el trágico final del jovencísimo cordobés: «Nuca jamás pensé que en el capítulo de la vida me vería escribiéndote una carta, Álvaro. España entera te llora. Y es que tú jamás diste un partido por vencido, por eso que querías regresar a casa, sin hacer ruido. Sin preocupar a nadie. Cuatro días de dolor infinito, de unas idas y venidas que han hecho de mi hogar reuniones eternas, ratos de horas impagables de amistad de la buena y amor entre chavales que guardaban la esperanza de volver a tenerte entre ellos. Esos chavales nos han dado una lección. De humanidad, de amor y de amistad eterna. Esos son tus amigos, Álvaro. ¡Y qué bien elegiste chaval!».