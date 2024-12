El desgarrador mensaje de la ex mujer de Janis Timma tras su suicidio: «No tenéis ni idea…»

El mundo del baloncesto sigue conmocionado por la repentina y trágica muerte de Janis Timma, encontrado sin vida en la entrada de un edificio en Moscú. Según informaron los servicios de emergencia a la agencia rusa TASS, el alero de 32 años se habría suicidado tras divorciarse de la cantante y actriz ucraniana Anna Sedokova. Junto al cadáver del deportista letón se encontró un teléfono con un mensaje a su ex mujer («Llama a Anna») y las autoridades rusas tienen claro que fue un suicidio por asfixia.

Horas después, la influencer y ex mujer del deportista se pronunció a través de sus redes sociales, entre lágrimas y haciendo una petición a sus miles de seguidores. «Te lo suplico… Toda mi vida me he preguntado cómo la gente a la que le pasa algo como esto, todavía puede publicar historias y, ahora, te lo pido firmemente…», comienza diciendo la ucraniana. Y es que Anna Sedokova pide respeto por su hijo pequeño, «que no necesita saber nada de esto. Solo tengo que salvar a mi hijo de esta información. Si se puede, guárdatela».

En Letona aseguran que el ex del Baskonia llevaba varios meses pasándolo realmente mal a raíz de su divorcio con la actriz. Incluso había publicado varios vídeos en redes sociales en los que hablaba de su dolor, así como de los pensamientos suicidas que había llegado a tener. «No tenéis ni idea del infierno que he vivido en los últimos años», decía Sedokova en alusión a esto, palabras que han sorprendido a muchos.

Timma y su tormentosa relación

Además, se tienen en cuenta los antecedentes de una relación «tormentosa», tal y como la describió en varias ocasiones la propia actriz e influencer. Janis Timma se casó con Anna Sedokova en 2020 y ella misma hablaba de un matrimonio «complicado», anunciando públicamente su divorcio del jugador de baloncesto el pasado 9 de diciembre. Por su parte, Timma no ocultaba sus emociones durante su divorcio público de Anna Sedokova, llegando a publicar vídeos en los que hablaba de su dolor e incluso mencionaba pensamientos suicidas.

El internacional letón Janis Timma, quien militó la pasada temporada en el Monbus Obradoiro y que entre otros equipos jugó en el Baskonia, falleció esta pasada noche tras precipitarse al vacío desde un inmueble residencial en Moscú. Con un currículum envidiable tras pasar por algunos mejores de Europa -Baskonia, Olympiacos, Khimki y Unics Kazán, entre otros- Janis Timma recaló el pasado febrero en el Obradoiro, que peleaba por mantenerse en la ACB.

Pese a que no había llegado a anunciar su retirada oficialmente, Timma no tenía equipo esta temporada y se dedicaba a participar en competiciones más informales, como el torneo 3×3 ‘Media Basket’, organizado por la casa de apuestas Liga Stavok’, defendiendo al Alikson Team. Al mudarse a Rusia Timma ya no podría representar a la selección de Letonia, pues desde 2022 los atletas y trabajadores deportivos letones tienen prohibido participar en competiciones deportivas celebradas en Rusia y Bielorrusia.

Precisamente, su compañero en la selección letona, el jugador de los Boston Celtics de la NBA, Kristaps Porzingis, ha publicado un mensaje en X, antes Twitter, mostrando su pésame y su cariño hacia Timma y recordando la importancia de cuidar la salud mental. «La conexión humana es la piedra angular de nuestra salud mental. por favor cuídense unos a otros», escribió junto a un corazón.