Confirman la escalofriante causa de la muerte de Janis Timma

Conmoción y dolor en el mundo del baloncesto tras conocerse la repentina y trágica muerte de Janis Timma, encontrado sin vida en la entrada de un edificio en Moscú. Según informaron los servicios de emergencia a la agencia rusa TASS, el alero de 32 años se habría suicidado tras divorciarse de la cantante y actriz ucraniana Anna Sedokova.

El cuerpo de Janis Timma, de 32 años, fue encontrado en la entrada de un edificio residencial en el centro de Moscú. La causa preliminar de la muerte fue el suicidio», informó TASS de acuerdo según fuentes oficiales, aunque se siga investigando lo sucedido por protocolo. Junto al cadáver del deportista letón se encontró un teléfono con un mensaje a su ex mujer («Llama a Anna») y las autoridades rusas tienen claro que fue un suicidio al precipitarse al vacío desde un piso alto.

Russia: Professional basketball player from Latvia, Janis Timma found dead after falling out of an apartment building in Moscow.

He was married to singer Anna Sedokova, originally from Ukraine who immigrated to Russia to advance her career in around 2004. She lives in Moscow. pic.twitter.com/gP99ee4ZBo

