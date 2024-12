Encuentran muerto en un edificio en Moscú a Janis Timma, ex jugador del Baskonia

Conmoción en el mundo del baloncesto a nivel mundial. El jugador de baloncesto letón, Janis Timma, ha sido encontrado muerto en la entrada de un edificio en Moscú. Según informaron los servicios de emergencia a la agencia rusa TASS, el alero de 32 años se habría quitado quitado la vida tras divorciarse de la cantante y actriz ucraniana Anna Sedokova.

Janis Timma, de 2,03 metros, era muy conocido en nuestro país por su paso por el Baskonia (2017-2018) y el Obradoiro la pasada temporada, siendo el club gallego su último equipo como profesional. Esta temporada estaba sin equipo, y recientemente participó en un torneo 3×3. El letón fue 68 veces internacional con Letonia y jugó en otros equipos de renombre a lo largo de su dilatada carrera, como el Zenit (2015-2017), el Olympiacos (2018-2019) o Khimki (2019-2021).

All our support to the family and friends of Janis Timma.

Rest in peace 🙏

Todo nuestro apoyo a la familia y amigos de Janis Timma.

Goian bego 🙏 pic.twitter.com/SrHZ8MpDIO

— Baskonia (@Baskonia) December 17, 2024