Desde dentro: la majestuosa mansión de Jordan que ha sido asaltada en Chicago

Michael Jordan está de actualidad por su nueva película, Air, donde se habla de su fichaje por la marca de ropa Nike entre otras cosas. Sin embargo, no todo son buenas noticias para el legendario ex jugaador de los Bulls, pues en Estados Unidos han informado sobre el asalto que ha sufrido una de sus propiedades, concretamente su mansión de Chicago.

Una llamada de sus vecinos alertó a la policía de la presencia de alguien desconocido en la vivienda que puso en venta el ex jugador hace años y que todavía no ha conseguido vender. Se trata de un delito de allanamiento cometido por un joven de 18 años que ahora se enfrenta a varios cargos, incluyendo el de daños criminales a la propiedad. Afortunadamente, Michael Jordan no se encontraba en la vivienda, pues desde hace años la tiene vacía en busca de un comprador.

Ocho años en venta