Didier Deschamps, seleccionador francés, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la final de la Liga de las Naciones que medirá a España y Francia en San Siro. El combinado galo ha llegado a esta cita tras remontar un 2-0 frente a Bélgica. El técnico habló del positivo por coronavirus de Rabiot y explicó que la edad de Gavi importa poco si hay calidad.

Defensa de tres

“Ventajas e inconvenientes siempre hay. Nosotros a veces hemos jugado contra defensas más de cinco que de tres. España jugará con cuatro atrás. Juegan más 4-4-2 en rombo, pero todo es posible. También hay otras opciones, eso está claro”.

Rabiot

“Recibimos la noticia esta mañana al despertar, que es cuando recibimos los resultados. Es una mala noticia y en un contexto sanitario que va mejorando nos recuerda que siempre existe ese temor. En Milán hicimos una prueba y todos fuimos negativos. Somos 21, pero los 21 están disponibles”.

Ventaja de jugar con tres defensas

“Depende de cómo se posicionen los jugadores. Con un sistema como el de juega España los jugadores quedan mejor ocupados”.

Cambio en el centro del campo

«Rabiot no está, pero tengo otros jugadores para sustituirle. Pogba no tiene que defender más. Es un jugador completo que puede marcar diferencias en ataque y en defensa”.

Gavi y su edad

“Fantástico para él. Hay jugadores que llegan pronto. Él jugó contra Italia con muchísima personalidad. Si hay calidad hay calidad, poco importa la fecha de nacimiento. Está al principio de su carrera, sólo ha jugado siete partidos con el Barcelona y se supone que es el inicio de una carrera muy larga y bella para él”.

Griezmann

“No sólo es jugar partidos. Hay que ver su eficacia con los goles que mete y los que ofrece. Ha tenido la suerte de no tener problemas físicos. No ha tenido lesiones graves. Cuando llegó a la selección conmigo no tenía este estatus, pero desde la Eurocopa de 2016 es un jugador súper importante”.

Día de descanso menos

“Siempre es mejor descansar cuatro días que no tres. Podría haber sido peor, podríamos haber jugado prórroga. Hacemos todo lo posible para optimizar el descanso. No buscamos excusas. Aunque el jueves era una ventaja porque teníamos un día más, esta vez tenemos uno menos”.

Laporte

“No he vuelto a hablar con él desde entonces. Estoy contento por él. Estuvo con nosotros y hoy está con España. Fue su elección y la respeto. Él ha elegido y le deseo lo mejor, aunque mañana los caminos se cruzan”.

Varane

“Dificultades siempre hay, todo depende de lo que propone el contrario. También hay ventajas jugando con cuatro. Depende de tus laterales. Si tenemos tres centrales también influye, pero no puedo dar más detalles. En el caso de Varane, en una defensa de tres su mejor posición es la del centro. Es capaz de hacerlo por la derecha, pero cuando son tres donde mejor está es en el centro”.

Cambio de ambiente

“No te puedo contestar porque estoy dentro, pero aislado. La mejor vitamina es la alegría y la victoria da mucha alegría. Cuando eres la selección francesa y hay mucha expectativa, cuando se gana hay más confianza. A nivel individual también se ha demostrado esa fuerza mental para darle la vuelta”.

Dejar a España sin pelota

“No es posible. Contra cualquier equipo España siempre tiene una posesión mayor. Se puede presionar, pero no de cualquier manera. Si vemos el partido contra Italia también vemos que presionaron muy bien ofensivamente. El equipo que no tiene la pelota pierde fuerza y energía. Intentaremos recuperarla sin renunciar a la posesión”.

Favorito

“Asumirlo o no qué más da. Si lo queréis decir decirlo. España es más joven, pero cuenta con jugadores experimentados. Quizá tenemos más experiencia, la del máximo nivel, pero no por ello tenemos garantías sobre lo que ocurrirá mañana. Sabemos que mañana tenemos que poner todos los ingredientes para ir a por el título”.