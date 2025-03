El denigrante trato del Atlético a una de sus grandes leyendas

Campeón de Liga y máximo goleador del equipo en 1977, mundialista en 1978 y autor de 97 tantos en 204 partidos oficiales como rojiblanco. Rubén Cano, que cumplió en febrero 74 años, es una leyenda del Atlético de Madrid, pero el argentino acaba de revolucionar las redes sociales denunciando el denigrante trato que tuvo hacia él el club hace ahora tres años, cuando les pidió un favor…que le cobraron religiosamente.

«No iba a contar nada, pero me pasó y como no le debo nada a nadie puedo y debo contar lo bueno y malo. Hace tres años me operaron de la cadera y como los médicos que me atendieron de maravilla me pidieron camisetas y yo no tenía ninguna, le pedí una Atlético y otra a la Federacion Española. Resultado: la Federacion me la regaló, pero la del Atlético la persona que me atendió me dijo que valía 84 dólares. La pagué y, eso sí, fueron atentos en enviármelas», relató en X el jugador argentino, autor del histórico gol en Belgrado que clasificó a España para el Mundial de Argentina.

Lo peor, sin embargo, vino después cuando, según prosigue Rubén, «esa persona del club que me pidió 84 dólares por la camiseta, y que me sigue en Twiter, leyó que mi intencion en un futuro era sortear gratuitamente los recuerdos que conservo de mi etapa de futbolista. Entonces me llamó y me pidió si podía donarlo todo al club de manera desinteresada». «Primero me cobra 84 dólares y luego me pide que le regale mis recuerdos», se lamenta el delantero internacional. «Por supuesto que le dije que no. Sigo con la idea de sortearlo gratuitamente entre los afiiconados. Me pareció muy egoísta por parte del club. No creo que nos crean tontos, pero muchachos, tenemos orgullo».

La reacción de los aficionados hacia Rubén Cano ha sido de total apoyo. Y no sólo de ellos. El exjugador rojiblanco Antonio Orejuela utilizó la misma red social para mostrarle su solidaridad: «Totalmente de acuerdo Ruben , de hecho mis hijos siempre me han criticado por regalar mis camisetas de los clubes que he estado, pero yo les explico que la ilusión que les hace a lo fans que eso no tiene precio para mí , al fin y al cabo son solo camisetas , un fuerte abrazo».

En su último tuit al respecto el argentino pidió que «no hubiera represalias» contra la persona del club que le cobró la camiseta y le pidió gratuitamente las suyas y dejó claro que «seguiré defendiendo al club sea lo que sea».