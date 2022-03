Ousmane Dembélé da su palabra al PSG. El francés valora muy positivamente la opción de salir a París para formar parte del conjunto galo a partir de la próxima temporada. El todavía jugador del Barcelona acaba contrato el próximo 30 de junio y, en estos momentos, parece muy complicado que pueda ampliar su vinculación con la entidad azulgrana. Aunque la directiva catalana, encabezada por Joan Laporta, prefiere no cerrar premeditadamente la etapa del atacante, emplazando a una posible reunión a final de temporada, la situación del futbolista pasa por terminar el curso siendo importante en el equipo dirigido por Xavi Hernández y regresar a su país.

En el PSG le espera un gran proyecto deportivo y económico. La más que posible marcha de Mbappé le abre de par en par las puertas de un sitio en el once titular de los parisinos, ocupando ataque junto a Messi y Neymar. Aunque los franceses están trabajando en esta operación independientemente de lo que finalmente suceda con Kylian y a pesar de los esfuerzos a la desesperada que están realizando para tratar de renovarle, la llegada de Dembélé permitiría a los de París seguir manteniendo el nivel de un equipo que ya es muy poderoso.

Le gusta París

Por otro lado, Dembélé estaría encantado de volver a jugar en su país y, en concreto, en París. Es habitual que el delantero haga escapadas a Francia siempre que tiene algún día libre. De hecho, en los tres días y medio que Xavi les dio tras la victoria ante el Athletic, no dudó en tomar un vuelo con rumbo a la capital de Francia, donde tiene casa. En el Parque de los Príncipes encontraría un proyecto deportivo y un sueldo económico que vería con muy buenos ojos. Por ello, aunque no ha firmado nada por el momento, ha dado el “sí” al conjunto galo desechando otras opciones como la del Chelsea, donde veía con muy buenos ojos reencontrarse con Thomas Tuchel, pero la delicada situación de los londinenses por el conflicto ruso complica su llegada.

Hay que recordar que el pasado mercado de invierno el PSG ya quiso a Dembélé, pero finalmente ambas partes no llegaron a un acuerdo. El próximo 1 de julio será libre para recalar en el equipo que quiera, por lo que los franceses no tendrán que pagar nada al Barcelona y sí una prima de fichaje al jugador que no será un obstáculo económico para los del Parque de los Príncipes.