Deco frena la salida de Raphinha para cobrar la comisión de su futuro traspaso

El Barcelona tiene un problema con Raphinha porque el club quiere venderlo, pero Deco está frenando su salida y el jugador no quiere irse. La idea de la entidad catalana es hacer caja con el brasileño para poder acometer el fichaje de Nico Williams, pero el director deportivo no quiere desprenderse del delantero a pesar de tener ofertas de Arabia Saudí de más de 80 millones de euros.

El caso es que Deco y Raphinha mantienen una buena relación, ya que fue su representante antes de coger el cargo de director deportivo del Barcelona. Para tomar las riendas de la dirección deportiva del club azulgrana debía dejar su puesto como representante de Raphinha y otros jugadores. Fue por eso por lo que Deco dejó la agencia de representación del astro brasileño para entrar a formar parte de la directiva del Barça.

Este podría ser uno de los motivos por los que Deco estaría frenando la salida de Raphinha a Arabia Saudí, ya que en el caso de que saliera él no se llevaría ninguna comisión porque ya no es representante del brasileño. Sin embargo, en caso de que dejara el club y volviera a su puesto como agente, el portugués sí que podría llevarse un pellizco del traspaso de del delantero.

Desde Barcelona señalan que el ex internacional portugués no querría forzar al jugador a salir del club porque sabe que él no quiere marcharse. Así se lo hizo saber el futbolista al Barcelona antes de marcharse a la Copa América. En caso de que el club catalán acometa algunos fichajes en la delantera, que es uno de los objetivos para este verano, Raphinha no tendría cabida en el once titular de Hansi Flick y el Barça quiere utilizarle para hacer caja.

El problema es que Raphinha no tiene intención de salir y aunque el club tienen armas para forzar la marcha del internacional brasileño, Deco no está no por la labor de utilizarlas debido a la relación personal que mantienen ambos, según desvela el diario Sport. Acorde con esta información, al Barça le habrían llegado ofertas de clubs saudís por más de 80 millones de euros, muy por encima del valor de mercado actual del jugador (50 kilos) y superior a lo que pagaron por él cuando lo ficharon del Leeds (58 millones).

Nico Williams por Raphinha

La idea del Barcelona es reforzar varias posiciones este verano, entre ellas la delantera. Para entrar antes deben dejar salir. Los problemas económicos que atraviesa el club catalán hacen obligatorio vender para poder traer nuevas incorporaciones. Uno de los fichajes que pretenden acometer Laporta y su directiva es Nico Williams. Para ello, primero debe de salir Raphinha.

Los 80 millones que les dan desde Arabia Saudí serían claves para poder ir al mercado a por el futbolista del Athletic, que tiene contrato con el club rojiblanco hasta el 2027 y una cláusula de más de 50 millones de euros. Según las últimas informaciones de la prensa afín al Barcelona, su fichaje podría rondar los 60 kilos, por lo que el dinero de Raphinha sería fundamental para acometer su llegada, pero Deco está frenando su salida porque no quiere forzarle a irse sabiendo que el jugador no quiere marcharse. El luso es el único que está en contra de dejar ir al brasileño, ya que en el club consideran que su etapa en Barcelona se ha acabado y pueden hacer buena caja con él.