La análisis de Rogiberto Urán sobre la Vuelta al País Vasco que revoluciona las redes

Rigoberto Urán realizó unas declaraciones sobre el recorrido de la Vuelta al País Vasco 2023 que han revolucionado las redes. El ciclista colombiano no dudó en criticar la falta de puertos y finales en alto en las primeras etapas, quejándose por las excesivas bajadas que había tenido que afrontar el pelotón en las dos primeras etapas. De cara a la etapa reina, la cuenta oficial de la carrera ha querido rescatar esas palabras, que se han viralizado en los últimos días.

Urán no dudó en quejarse tras la disputa de las dos primeras etapas, por su falta de ascensiones: «Este País Vasco es diferente a lo que estamos acostumbrados, porque siempre hacen etapas para arriba y este año todo bajando huevón, ¿qué le pasó a la organización, con esta mierda, todo para abajo? Es un sitio con mucha afición y, ¿cómo ponen todas etapas hacia abajo? ¿Por qué? ¿Por qué no hacen Arrate para arriba? Este año el País Vasco es una carrera atípica, que los vascos no deben estar contentos, porque todo es para abajo, papá. La crono no importa, pero una llegada en alto ahí, típica…».

Sin embargo, de cara a la cuarta etapa, en la que el pelotón debía subir cuatro puertos de montaña a lo largo de los 175 kilómetros, desde la cuenta oficial de la Itzulia le recordaban sus palabras a Urán. «Hoy sí Rigo, hoy sí», le recordaban al ciclista de Education First.