La declaración de Dani Alves: «Estábamos disfrutando, no dijo nada de que quería parar»

Dani Alves ha declarado ante la Audiencia de Barcelona durante la tercera sesión del juicio contra él, por un presunto delito de agresión sexual. El ex del Barcelona ha insistido en su inocencia y ha negado que violara a la presunta víctima el pasado 30 de diciembre de 2022, en la discoteca Sutton de la Ciudad Condal. En su declaración ante el Tribunal, Dani Alves ha negado los hechos y ha dado su versión de lo sucedido, declarando que «simplemente estábamos disfrutando los dos ahí» y que la denunciante «en ningún momento me dijo nada de que quería parar». El brasileño se ha derrumbado durante su testimonio y ha acabado llorando.

El futbolista ha detallado todo lo sucedido desde que estuvo con sus amigos comiendo. Como contó su mujer, Joana Sanz, Alves ha afirmado que «había bebido demasiado» y que, cuando llegó a casa se durmió. Además, ha desvelado que cambió su versión en sucesivas ocasiones, puesto que esperaba que, tras la primera declaración, su mujer le «perdonara».

«Quedé con mis amigos para ir a comer a la Taberna del Clínic. Llegamos sobre las 14:30 de la tarde. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos y la comida se alargó», ha comenzado diciendo Dani Alves, antes de entrar en detalles de las bebidas que ingirieron. «Bebimos 5 botellas de vino y una botella de whisky, son las que aparecen en el ticket del restaurante», ha señalado.

El futbolista ha afirmado que estaba bajo los efectos del alcohol antes de llegar a la discoteca: «Más o menos, yo bebí una botella y media de vino y varias copas de whisky. Cuando salimos del restaurante, fuimos al Nuba y tomamos una ronda de Gin tonic. Para llegar hasta allí, fuimos en coche. Conducía Bruno, porque yo había bebido bastante y no podía conducir».

Declaración de Dani Alves

A partir de ahí, Dani Alves ha comenzado a relatar lo que sucedió en la discoteca. El lateral derecho brasileño ha señalado que «lo primero que hago es ir al baño», según llegaron al local. Todo esto, antes de la llegada de la presunta víctima: «Primero vinieron dos chicas y estuvieron un rato ahí también bailando. Después es cuando se invitó a las tres chicas».

Una vez que la denunciante aparece en el reservado, Alves afirma que estuvieron «un rato bailando», «interactuando», «pasándolo bien» y «disfrutando», hasta que llegó un momento en el que la mujer «empezó a bailar más pegada» a él. Afirma, también, que llegó un momento en el que le comenzó a tocar sus partes íntimas, cuando ella le empezó a «perrear».

«Cuando fui al baño, le avisé que yo iba primero y me tuvo un rato esperando ahí. Pensaba que no iba a venir, pensaba que no quería venir», ha proseguido Alves. Una vez que la joven entró en el aseo, Alves ha contado lo que, según él, sucedió: «Me bajé los pantalones, me senté en la taza del váter, se puso de rodillas y me empezó a hacer una felación».

Por último, ha relatado que «después de la felación, llegó un momento que se sentó encima» de él. Dani Alves ha finalizado su declaración sobre los hechos por los que se le juzga, poniendo en duda la versión dada por la presunta víctima: «Jamás. Para nada (…) Simplemente estábamos disfrutando los dos ahí. En ningún momento me dijo nada de que quería parar».