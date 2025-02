Davidovich se venga de Arnaldi y confirma su resurgimiento al alcanzar la final en Delray Beach

El público de Delray Beach asiste a una venganza y, con ella, un conato de regreso, el de Alejandro Davidovich, que ha recuperado en Florida las sensaciones con la raqueta. Ha tumbado (6-4, 6-4) a Arnaldi y alcanzado la final del ATP 250 del torneo estadounidense. Será la segunda final en la carrera del español que todavía tiene la vitrina por estrenar, pues en su hasta ahora única final claudicó frente a Tsitsipas en Montecarlo.

Este domingo su rival será de menor renombre, el serbio Kecmanovic, número 56 del ranking, sólo cuatro puestos por encima del español. Davidovich ha ahuyentado cualquier mal fario de antaño. Se enfrentaba a Arnaldi, su verdugo hace diez días en el torneo de Dallas y buscaba billete a la final, un territorio desconocido desde 2022. Ambas barreras derribó el tenista español.

«Siempre ha estado ahí en la mente, ir a por un título. Sí es verdad que me ponía mucha presión y, quizá por eso, luego mi juego no salía como yo quería. Al final, he estado trabajando mejor, ahora con mi nuevo equipo hemos cambiado muchas cosas, estoy mucho más mentalizado, tanto dentro como fuera de la pista», aseguró Davidovich tras su victoria.

«Se va viendo poco a poco el camino por el que quiero ir. Me está gustando mucho esta experiencia, me estoy encontrando cómodo», finalizó. El español desarmó al italiano, al que nunca antes había ganado, y arriba ahora en una final en la que debe derribar otra barrera. Nunca se ha impuesto Kecmanovic, los dos precedentes caen del lado balcánico.

Pero llega con fuerza a la final de este torneo de Florida tras haber tumbado en los cuartos de final al estadounidense Taylor Fritz número cuatro del mundo, primer cabeza de serie del torneo y que había ganado las dos últimas ediciones de Delray Beach. Davidovich está volviendo a su nivel tenístico en los dos últimos meses. En el pasado Open de Australia remontó dos sets en contra tanto a Aliassime como a Mensik antes de claudicar con Tommy Paul.

Unos resultados impensables hace no tanto, pues Davidovich sufrió la temporada pasada. Sólo ganó dos partidos en Grand Slams, cayó del 26 al puesto 68 en el ranking ATP y experimentó varios cambios de entrenador. Busca ahora la estabilidad que le permita regresar al nivel que le acercó al top 20.