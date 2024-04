Dani Pedrosa: «El podio es un extra de regalo»

Dani Pedrosa se convirtió por sorpresa en el protagonista de la jornada tras hacer un podio en la sprint del GP de España de MotoGP. El de KTM acabó cuarto pero una sanción de ocho segundos a Fabio Quartararo, que fue tercero, le hizo ganar una posición y subirse al podio. «Es un extra de regalo», señaló al enterarse de que finalmente era tercero en la carrera.

Pedrosa reconoció que no sabía que estaba peleando por el podio con Quartararo en las últimas vueltas. Las 14 caídas le permitieron ascender hasta la cuarta posición, pero «no sabía que estábamos luchando por el podio. Se han ido cayendo los pilotos, sabía que estábamos remontando posiciones. A un cierto punto he pensado que estaba dentro de los puntos de la sprint». «Ese ha sido el peor punto de todos. Se han caído tantos pilotos que al final no entendía en qué posición estaba», agregó.

«Cuando ha acabado la carrera, he llegado al box, me han recibido con mucha felicidad y me han dicho ‘has perdido el podio por 50 milésimas’. Y ahora tenemos este extra de regalo. Estoy muy feliz, muy contento, ha sido muy inesperado, el equipo lo coge y yo también después del fin de semana que no ha ido muy bien. Es fantástico este resultado, estamos muy contentos», señaló el de Castellar del Vallés en DAZN.

«Al volver al box me dijeron que acababa de perder el podio por muy poco. En la recta de meta no veía la pizarra porque estaba intentando adelantar a Fabio. Puede que me esté haciendo mayor y por eso no viera la pizarra, puede que me tenga que revisar la vista», dijo posteriormente Pedrosa entre risas y haciendo referencia a la edad. En este caso la edad es sólo un número porque el español volvió a demostrar que a sus 38 años sigue en plena forma.

Una carrera con calma

Dani salía desde la decimoquinta posición de la parrilla, pero en la salida ya ganó algunas posiciones y estaba décimo. Pedrosa reconoció que tras ver cómo se iban cayendo algunos pilotos y que la pista no estaba del todo bien, ya que todavía quedaban algunos parches de agua en ciertas zonas, decidió tomárselo con calma: «Se han caído muchos pilotos, pero yo me lo he tomado con calma».

«No sabía en qué posición estaba, porque la moto de Fabio tapaba mi pizarra. Pensaba que estaba sexto, si lo llego a saber suelto los frenos en alguna curva. Me he enfocado en saber cuántas vueltas me quedaban. He intentado adelantar a Fabio, pero no he sabido. No he sido capaz», afirmó. Cuando le preguntaron en qué curva habría soltado frenos, el catalán señaló que «en la de Ángel Nieto».

No ha sido hasta que ha llegado al box que su equipo le ha comunicado la noticia de que había rozado el podio: «Todo el mundo estaba contento, yo también, pero cuando me han dicho que me había quedado a 50 milésimas…». «Hice una carrera inteligente. Cuando la pista está así, siempre es peligroso. Tienes que estar muy concentrado porque, en este tipo de carreras, al mínimo error estás fuera. No he disfrutado demasiado, pero cuando te ves recuperando posiciones la sensación es mejor que cuando ocurre lo contrario», concluyó.