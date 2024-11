Dani Olmo lidera la fiesta del Barcelona

Dani Olmo lideró una nueva fiesta del Barcelona en la que el equipo de Hansi Flick superó (3-1) al Espanyol en el derbi catalán en Montjuic. El mediocentro de Terrassa hizo un doblete y marcó la diferencia en su primera titularidad tras superar su lesión. Raphinha y Puado hicieron el resto de goles. El fuera de juego semiautomático anuló dos goles muy justos al cuadro perico. El Barça ya le saca nueve puntos al Real Madrid.

Hansi Flick hizo dos cambios en el once del Barcelona para afrontar un derbi catalán contra el Espanyol, que como el resto de la jornada, no se debería haber disputado. El fútbol no importa cuando Valencia está totalmente devastada, con miles de personas que lo han perdido todo y más de 200 fallecidos.

Koundé se quedó en el banquillo culé y Héctor Fort fue titular en el lateral derecho. Pero la gran novedad fue la titularidad de Dani Olmo. Su primera después de superar la lesión. E iba a ser protagonista. Casadó volvía a repetir en el once y De Jong esperaba en el banquillo.

El Barcelona comenzó el derbi catalán con el pie puesto en el acelerador. Y con fuerza. Estaba dispuesto a sentenciar el partido en el primer tiempo y así lo hizo. Los de Flick están en un punto de la temporada donde son imparables. Y volvieron a demostrarlo. En el minuto siete llegó la primera ocasión del equipo azulgrana con un cabezazo de Olmo arriba tras un centro de Fort.

Dani Olmo inició la goleada

Poco después buscó un disparo flojo Dani Olmo y en el minuto 11 llegó la vencida al tercer intento para él. El ex del Leipzig aprovechó su oportunidad a las mil maravillas para anotar el 1-0 para el Barcelona. Lamine Yamal lanzó un centro brillante con el exterior al interior del área y Olmo remató con un gran disparo de primeras y la puso en el fondo de la red.

Buscaba la réplica el Espanyol de forma muy tímida. Lo intentó Puado en el 17 con un disparo fuera. Y poco después, en el minuto 23, Raphinha sumó un nuevo gol en su cuenta particular para hacer el 2-0. Casadó se inventó un pase genial y el brasileño la tocó con la punta de su bota para hacer gol.

Respondió el Espanyol, esta vez con firmeza, con un gol de Jofre tras una asistencia de Omar El Hilali. Era el 2-1. Pero el tanto fue anulado por fuera de juego del segundo. Otro más de una defensa de Flick que trabaja este aspecto hasta alcanzar la perfección. Omar tenía en fuera de juego la punta de su pie. Fue milimétrico

Doblete de un Olmo estelar

Y a la media hora de juego el derbi quedó sentenciado. Otra vez Dani Olmo, absoluto protagonista, marcó el 3-0 con un golazo desde la frontal. Disparo a un palo con gran facilidad. Doblete tras una gran recuperación de Raphinha, cinco goles en Liga y el duelo quedaba sentenciado.

Sergi Gómez tuvo que sustituir a Kumbulla al filo del descanso y Joan García salvó el cuarto tras un gran disparo de Lewandowski con rosca desde la frontal. La segunda mitad se reanudó sin más cambios y el Barcelona continuaba siendo muy superior sobre el verde en un Olímpico de Montjuic que parecía encontrar dueño.

Flick movió su banquillo por primera vez en el minuto 56. Dio descanso a Casadó y a Dani Olmo, protagonista absoluto en Montjuic en su vuelta a la titularidad, y salieron De Jong y Fermín López. A partir de ahí el Barcelona comenzó a relajarse y el Espanyol cogió vida.

El Espanyol da la cara

El Espanyol no tenía nada que perder y fue cogiendo confianza con pelota. Estaba más cómodo que en el primer tiempo. En el minuto 58, Tejero marcó para el cuadro perico tras rematar un pase lateral en el área pequeña. Pero el fuera de juego semiautomático volvió a aparecer y el Espanyol vio como le anulaban su segundo gol en el partido. Otra vez de forma milimétrica.

Siguió apretando el Espanyol en busca de un gol. La tuvo Puado en el 59 con un buen disparo en carrera dentro del área que despejó Iñaki Peña. E instantes después, el propio Puado sí iba a sacar la cara por el equipo perico. Gran pase lateral de Carlos Romero y el delantero blanquiazul remataba en el segundo palo. Era el 3-1.

El Espanyol siguió apretando. Había mejorado mucho. En el 73, Puado remató un centro de Tejero a gol. Pero la pelota había salido y el gol quedaba anulado. Flick hizo su tercer cambio en el 78. Koundé entraba al césped para darle más estabilidad defensiva al equipo y Fort se iba al banquillo. El ténico alemán agotó cambios en el 84. Entraban Gavi y Ansu Fati por Pedri y Raphinha. Ansu marcó en el tiempo de descuento, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

Ganó el Barcelona que sigue demostrando que lleva velocidad de crucero. Otra victoria que en general fue cómoda tras el 3-0 de la primera parte. Luego sufrió ante un Espanyol que tuvo más ocasiones que goles. El cuadro culé termina la jornada a nueve puntos del Real Madrid tras cosechar once victorias en doce encuentros, aunque los blancos tienen un partido menos.