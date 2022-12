Las curiosidades más locas de Mateu Lahoz: los idiomas que habla, cuánto gana, su familia…

La figura del árbitro en España y, en concreto, en el fútbol nacional, está siempre expuesta a la polémica, por lo que en la mayoría de casos, cuando un colegiado destaca no lo hace por sus aciertos, si no más bien por sus errores. Antonio Miguel Mateu Lahoz (Algimia de Alfara, 1977) no ha conseguido darle la vuelta a esta tendencia, pero sí añadirle una serie de extras por los que la animadversión de los aficionados viene compartida de un sentimiento opuesto por el que, en muchas ocasiones, se prefiere que sea él y no otro compañero el que arbitre un partido importante de su equipo.

Mateu Lahoz es sin duda el árbitro más conocido de España, en la actualidad también el más veterano de cuantos imparten justicia a pie de campo y, con altas probabilidades, también el más extravagante. Reputado gracias a su labor como colegiado en partidos internacionales, Mateu lleva el contacto con el jugador hasta otro nivel, algo que le ha podido llevar a malas pasadas, como sucediera hace poco con Canales, pero también a grandes momentos que demuestran lo particular del personaje más reconocido del arbitraje español.

Perteneciente al Colegio Valenciano, Mateu comenzó en el arbitraje desde muy joven y comenzó a añadir éxitos a su currículum, a la vez que ascendía de división en división hasta llegar a Primera División, donde pronto se hizo fuerte debido a su idea de juego, muy dada a dejar contacto en los partidos, al menos más del que permitían el resto de árbitros. Esto le llevó a ganarse elogios y también detractores, pero sobre todo le dio una imagen diferencial, que le ha acompañado a lo largo de su carrera y le ayudaría sobre todo en el plano internacional.

Mateu Lahoz y los idiomas

Presente en la actualidad en el Mundial de Qatar 2022, Mateu ha destacado también entre los colegiados seleccionados, con la prueba de que continúa vivo en la ronda de cuartos de final, donde fue designado para dirigir uno de los grandes encuentros de la cita, el que mide a la Argentina de Messi con Holanda. Para su carrera internacional también ha ayudado el dominio de los idiomas, ya que Mateu se defiende en inglés, lo que sumado a su carácter dicharachero, siempre en contacto con los jugadores, le hace contar con una fluidez y cercanía que ha gustado tanto en UEFA como en FIFA, hasta convertirse en un fijo.

Como curiosidad añadida, también en el terreno de los idiomas, Mateu también utiliza en ocasiones el catalán o el valenciano para dirigirse a jugadores catalanes, o incluso idiomas extranjeros que le son más desconocidos, en palabras concretas, para dirigirse a futbolistas nuevos en la Liga Santander. Todo ello para dar una imagen de confianza que le pueda ayudar a la hora de encarrilar un partido y que no se le vaya de las manos. Uno de los sellos personales en la trayectoria de Mateu Lahoz.

¿Cuánto cobra Mateu Lahoz?

Mateu es, con casi total probabilidad, el árbitro que más cobra entre los trencillas españoles de élite. Hay que saber que el caché en este caso no le reporta beneficios directos, pero sí es el colegiado que más partidos arbitra y de mayor nivel. Los ‘jueces’ de la Liga Santander cuentan con un salario fijo mensual, arbitren o no. Este se eleva hasta la cantidad de 12.500 euros mensuales, a los que hay que añadir 4.200 euros por partido arbitrado desde el campo, en calidad de colegiado principal. Para los árbitros VAR los emolumentos son del 50%, con la nada desdeñable cifra de 2.100 euros por choque.

¿Por qué Mateu es el árbitro que más cobra de España? Porque además de encuentros de Liga Santander como el que más, también es el más reclamado en competiciones internacionales, ya sean FIFA, como el caso del Mundial de Qatar 2022, como de la UEFA, donde las cantidades se multiplican y por arbitrar un encuentro de Champions League un colegiado puede ganar en torno a 7.000 euros.

La familia, gran apoyo de Mateu Lahoz

Para Mateu su familia lo es todo, y la figura de su madre es realmente especial, ya que ella, en palabras del colegiada, es la «capitana» de su equipo, además de referencial desde que era niño, debido a la temprana muerte del padre del colegiado. Lahoz se acuerda mucho también de su padre, con unas declaraciones emotivas muy recordadas. «Levantaré la vista y pensaré en él. Siento que he tenido la suerte de estar sano y en forma, la que él no tuvo. Siento que me protege todo el tiempo. Es un sentimiento especial. Me empujó y me animó. ‘Vamos, puedes… Si lo quieres, puedes conseguirlo’, me decía. Sé que siempre me apoya», comentaba en una entrevista pasada.