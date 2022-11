Mateu Lahoz, antes de su segundo Mundial: «Los árbitros no podemos tener malos días»

Antonio Mateu Lahoz es uno de los árbitros más carismáticos del fútbol español. En unas semanas vivirá su segundo Mundial consecutivo tras el de Rusia de 2018. Antes de viajar a Qatar, el colegiado valenciano ha querido mostrar su amor por este deporte y por todas las vivencias que le ha dado el fútbol en su carrera deportiva: «El fútbol me ha ayudado mucho a conocer mundo, personas y experiencias inolvidables. Por ello vivo cada partido como una experiencia única, con plenitud».

«Los árbitros de fútbol no podemos tener malos días… a mí me toca liderar un equipo y hacerlo en plenitud de condiciones. Los árbitros no tenemos pasado, ni futuro, solo presente que es el próximo nombramiento». Y sentencia: «El móvil de un árbitro, cuando hay un error, tiene muchos menos whatsapp», comenta el árbitro de 45 años.

En una entrevista para la RFEF, Mateu Lahoz ha valorado la experiencia que supone vivir otro Mundial, el que será su último como árbitro: «Es indescriptible y algo que no puedes ni soñar… es una nueva oportunidad para disfrutarla sabiendo la responsabilidad que tenemos, que representamos a un país. La experiencia va a ser un grado, ya nos hemos vacunado. Volveré a recoger naranja, pero de momento voy a Doha con toda la ilusión del mundo».

Hito histórico

Este Mundial de Qatar estará marcado por un hito histórico. Por primera vez en la historia de este torneo, habrá una mujer arbitrando como colegiada principal. Stéphanie Frappart fue incluida por la UEFA dentro del grupo de 36 árbitros que viajen a esta gran cita. La árbitro francesa ya pitó la pasada semana el encuentro de Champions League entre el Real Madrid y el Celtic de Glasgow, siendo también la primera mujer en arbitrar en la historia del conjunto blanco.