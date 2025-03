¿Cuánto dinero se lleva el ganador del Masters 1000 de Miami 2025?

El Miami Open, tras dos semanas de puro tenis, afronta su último día de competición con la gran la final del cuadro individual masculino. Novak Djokovic, seis veces ganador en suelo californiano, y el joven prometedor Jakub Mensik disputarán el último escalón del torneo, donde se decidirá quién será el tenista que consiga la antorcha dorada y logre la gran cantidad de dinero que reparte el Masters 1000 de Miami antes de subir a lo más alto del podio.

Por un lado, ‘Nole’ buscará en Miami conseguir su título número 100 en su trayectoria profesional, un hito que lleva peleando desde que se colgó la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos de París, donde venció en dos sets a Carlos Alcaraz en una final apoteósica y que quedará para el recuerdo en la historia del tenis. Desde entonces, el serbio solo ha disputado una final, en Shanghái, y no ha tenido opción alguna, hasta el día de hoy, de poder levantar la ansiada centena de trofeos.

Eso sí, Djokovic, para conseguir triunfar en California, escenario donde en 2025 no ha perdido ningún set hasta la fecha, tendrá que doblegar al jugador checo de 19 años Jakub Mensik, sucesor de Berdych e ídolo, precisamente, de Novak. Ambos protagonistas tienen una conexión especial, e incluso ‘Nole’ invitó a su ciudad, Belgrado, a la gran sensación del torneo en Miami para compartir varios entrenamientos con él y su equipo.

«Novak sabía que era mi ídolo. Me invitó a Belgrado y después a Montenegro para pasar unos días con él entrenando. Fue genial que uno de los mejores de la historia te invite para entrenar. Yo juego al tenis por Novak. Si no fuera por él, no estaría aquí», reconoció el propio Mensik, que aseguró ser uno de los fans más cercanos a Djokovic.

Sin embargo, la predilección de Mensik por Novak Djokovic no va a impedir que el tenista checo intente levantar el título en las instalaciones de Miami: «Estoy aquí para ganar». Y es que, tal y como alertó ‘Nole’ después de doblegar a Dimitrov, el joven Jakub va muy en serio: «Quizá al hablar mucho de Fonseca la gente se olvida de Mensik. Ambos tienen la misma edad y un ranking muy bueno. Estos chicos van a tocar la puerta de Alcaraz y Sinner en los próximos años».

Cuánto dinero se lleva el ganador del Miami Open

Además de lograr el preciado título, 1.000 puntos en el ranking ATP y el reconocimiento por tarde de todos en el mundo del tenis, el vencedor final del Masters 1000 de Miami se llevará a casa un buen pellizco de dinero, es decir, un gran premio en metálico de unos 1.124.380 millones de dólares. El subcampeón, por su parte, sumará 597.890 mil dólares y los semifinalistas 332.160 mil dólares.

Listado completo de premios y dinero que se llevarán en el Masters 1000 de Miami