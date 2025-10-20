‘Cuando hace falta moverse’ arranca su quinta peregrinación a Santiago

Con el objetivo de generar visibilidad y concienciar a la sociedad de las capacidades de los niños y jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo, Alquiber organiza desde hace ya cinco años ‘Cuando hace falta moverse’. Enmarcada en la hiperactiva política de responsabilidad corporativa de la empresa líder en el negocio del renting flexible, esta iniciativa da soporte a una delegación de jóvenes de la Fundación A LA PAR, tanto en los referido a las soluciones de movilidad durante el peregrinaje como en lo referido al avituallamiento y otras cuestiones logísticas.

La quinta edición de esta marcha de 60 kilómetros desde Madrid a Santiago, la más especial hasta ahora, ya que coincide con el 25 aniversario de Alquiber, arranca el lunes 20 de octubre en la sede madrileña de la fundación y concluye el jueves 23. Tras el viaje y una vez que la veintena de niños y jóvenes de este colectivo hayan llevado a la Plaza del Obradoiro los mensajes y buenos deseos de aquellos compañeros que, por diversas circunstancias, no hayan podido acompañarlos, todos ellos recibirán una concha del peregrino bendecida, como símbolo de protección divina y espiritual para los caminantes.

Según José Ramón Calvo, director general corporativo de Alquiber, “la iniciativa Cuando hace falta moverse es ya una cita ineludible en el calendario de la compañía. Durante estas etapas del Camino no sólo damos visibilidad a las grandes capacidades de estos jóvenes con discapacidad intelectual, sino que nos damos cuenta de que también tenemos mucho que aprender de ellos: perseverancia, pasión, positividad, compañerismo, … Un año más, estamos felices y orgullosos de poder seguir contando con un colaborador tan importante como la Fundación A La Par en nuestra política de acción social”.

En la salida, los entusiastas peregrinos de A LA PAR contarán con la presencia de la directora general de la fundación, Elena Rincón Cenera, y del marchador olímpico Diego García Carrera, que, además de ayudarles a preparar los bocadillos para la primera caminata, apadrinará la expedición y motivará a los esforzados peregrinos con palabras de aliento para que lo den todo en el Camino.

Esta edición de 2025 de “Cuando hace falta moverse” repetirá el ya tradicional recorrido de la marcha -con paradas en Melide, Arzúa y O Pedrouzo, donde serán recibidos por las autoridades locales- hasta su llegada a Santiago. En concreto, el martes 21 serán recibidos por el alcalde de Melide, José Manuel Pérez Penas, en la sede del Ayuntamiento.