Cuándo cierra el mercado de fichajes de invierno: las fechas y horas límite para los traspasos en las grandes ligas

El mercado de invierno aterrizó un año más en España y los clubes se mueven con rapidez para intentar cerrar refuerzos de cara la segunda mitad de temporada. Tanto Real Madrid como FC Barcelona ya han descartado algún que otro traspaso para poder conseguir una amplitud en su plantilla, algo que en el Atlético de Madrid no descartan, pues con las salidas de Gallagher y Raspadori, Mateu Alemany, director deportivo del club colchonero, sigue por el momento peinando el mercado y negociando con diferentes clubes para cumplir con el deseo del ‘Cholo’ Simeone, que en la rueda de prensa posterior al enfrentamiento de su equipo ante el Mallorca ya valoró y mencionó que espera algún fichaje para completar la plantilla. Solo quedan días, y el reloj corre en contra de los rojiblancos… Descubre cuándo cierra el mercado de fichajes de invierno en España.

Hay pasiones que no empiezan contigo. Continúan contigo. ❤️⚽ De generación en generación, así se defiende un club. Así se construye la fuerza de nuestro fútbol.#42LEGADOSLALIGA — LALIGA (@LaLiga) January 26, 2026

Cuándo cierra el mercado de fichajes de invierno en España

Ya ha empezado la cuenta atrás para que los clubes vayan ultimando sus fichajes de cara a este mercado de invierno. Tal y como destacó la propia Liga en su página web oficial, el mercado de fichajes cerrará el próximo 2 de febrero del 2026: «El mercado de fichajes de invierno en LALIGA empieza el 2 de enero y termina el 2 de Febrero de 2026, ambos inclusive».

A qué hora termina el mercado de fichajes en España

Seguramente, la amplia mayoría de aficionados al fútbol conozcan la respuesta. En nuestro país, es habitual estar pendiente de los últimos movimientos a través de redes sociales o a la viaje usanza, es decir, con el transistor en la mano. Una jornada llena de ilusión, de emociones y de tensión hasta el último segundo, pues esperan los aficionados y clubes más interesados esperan reforzarse de cara al segundo tramo de la temporada. Eso sí, tocará trasnochar un pelín, pues como siempre el mercado cerrará a las 23:59 horas de este próximo 2 de febrero del 2026.

Cuándo termina la ventana de fichajes de invierno en Europa: Premier, Bundesliga, Serie A…

El mercado de fichajes de invierno, lógicamente, también se abren en el resto de principales ligas, como es el caso de Alemania, Inglaterra, Italia o Francia. Pues bien, según indica la FIFA, la ventana cerrará el próximo lunes 2 de febrero, misma fecha que en España, pues el día 1 es domingo y han dado un día más a los clubes para poder cerrar las negociaciones con otros clubes del panorama europeo.

Que día cierra el mercado de fichajes en Arabia Saudí

A diferencia de lo que ocurra en el mercado de fichajes europeo, en Arabia Saudí finalizará el próximo 31 de enero, es decir, dos días antes de que lo haga por ejemplo en España. De esta forma, los clubes pueden respirar tranquilos porque saben que los gigantes árabes no les arrebatarán ninguna de sus grandes estrellas y, además, podrían incluso pescar en río revuelto en territorio árabe. ¿Habrá algún bombazo de última hora?. Todos los detalles en la web de OkDiario.