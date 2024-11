La crítica de Toni Nadal sobre el homenaje a Rafa: «No estuvo a la altura de su carrera»

El homenaje a Nadal está en el punto de mira. Las luces del Martín Carpena fueron perdiendo fuerza hasta apagarse por completo para a dar paso a un tenista, Rafa Nadal, que ha brillado con fuerza a lo largo de toda su carrera y lo hizo con más intensidad durante la madrugada de este miércoles. El discurso de Ferrer, el de Rafa, el video de diferentes personalidades felicitándolo…

Fueron el eje de un homenaje que dos días después sigue dando que hablar. Toni Nadal, tío del tenista y entrenador suyo desde los cuatro años, ha sido el último en unirse a la corriente crítica. «No fue un homenaje a la altura de Rafa. A mí me gusta que en estos actos haya imágenes, me hubiera gustado ver imágenes de Rafael ganando la Copa Davis de Sevilla, en el torneo de Madrid, de Roland Garros o Wimbledon… Esto crea más emoción. No pretendo criticar a nadie. A mí me hubiera gustado más algo diferente, a la altura de su carrera», inició Toni.

«Agradezco como familiar y como ex entrenador de Rafael el detalle que tuvieron y la buena intención. Después, bueno, me hubiera gustado más otra cosa. Hoy en día se pueden hacer actos mucho más emotivos mezclando música con las imágenes y Rafael es un tipo que sus imágenes transmiten pasión y emoción. Si hubieran hecho esto, habría quedado más a la altura», añadió.

A las declaraciones de Toni en EL Larguero, se unen las de Ferrer en Cope, que siguen la misma línea. «La despedida se hizo con las mejores de las intenciones, fue tras perder y deprisa y corriendo… era un poco triste. Eché de menos a Federer, Djokovic, Gasol, que es amigo íntimo suyo… yo no tenía que haber hablado. La grandeza de Rafa no va a cambiar con un homenaje mejor o peor», asegura Ferrer.

«La despedida de alguien tan importante como Rafa se quedó descafeinada», zanjó el capitán del equipo español en la Copa Davis. Precisamente, Toni Nadal no estuvo presente en el homenaje. «Tenía trabajo en Madrid y al día siguiente debía en Soria, me era imposible. Lo vi todo por la tele. Tenía ir pensado ir a Málaga el domingo, porque tampoco podía el viernes por compromisos. «Me hubiera gustado estar, habría ido si no hubiera tenido compromisos de trabajo».