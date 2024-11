El sentido discurso de Ferrer a Nadal: «Serás recordado eternamente»

La guinda del homenaje a la carrera de Nadal la puso uno de los que más confió en él hasta el final. David Ferrer. El capitán del equipo español, que decidió alinearle en el primer punto individual, se dirigió a él abandonando la vestimenta de seleccionador. Lo hizo desde la posición de amigo que les unirá por siempre.

Ferrer, con voz casi entrecortada, representó al tenis español y mundial: «No me quiero olvidar de nadie de los que han hecho posible que tú seas lo que has sido, serás alguien recordado toda la vida. Quedarás para la historia. Voy a ser breve porque ya se ha dicho todo: valores, respeto, humildad, consistencia…», inició su intervención

«Has dado el ejemplo y hecho todo lo que cualquier persona quiere hacer. Tú has sido nuestro ejemplo como persona y tenista, Rafa. Para acabar, hay personas que son recordadas por sus logros en la vida, otras recordadas hasta el fin de sus vidas y otras que son recordadas eternamente. Tú serás recordado eternamente», finalizó.

Las luces del Martín Carpena volvieron a perder fuerza hasta apagarse por completo de nuevo para volver a dar paso a un tenista, Rafa Nadal, que ha brillado con fuerza a lo largo de toda su carrera y lo hace con más intensidad durante la madrugada de este miércoles.

«Las gracias las tengo que dar yo a tanta gente. han sido 20 años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas. Me ayudabais a ganar en los momentos buenos y en los malos me empujabais para levantarme. Quiero generalizar al mundo. me he sentido un afortunado por haber sentido el cariño en todos los lugares y, especialmente, aquí en España», aseguró Rafa tras el último partido de España en la Davis.

El legado de Rafa fuera de las pistas ya ha comenzado. «He intentado ser buena persona, que es lo más importante en este mundo. Me voy del tenis habiendo encontrado muchísimo amigos en el camino. Es difícil acordarme de todos, pero realmente creo que me voy con la tranquilidad de haber dejado un legado no solo deportivo. Muchísimas gracias por todo».