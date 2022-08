Cristina Porta, nueva WAG del fútbol español: «Me hace la vida más bonita»

Cristina Porta se dio a conocer en toda España tras su participación en Secret Story, su primer reality en televisión tras ser periodista deportiva y reportera. Allí inició un romance con Luca Onestini, pero meses después ambos anunciaron su ruptura. Y ahora habla de su situación sentimental en Ya es verano, programa presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto en el que hablan de temas y noticias del corazón y tienen a colaboradores que acuden al plató para comentarlos.

En ese espacio, la periodista reconoce que su corazón está ocupado por un futbolista, Luis Pérez Maqueda, lateral derecho sevillano de 27 años que juega en el Real Valladolid, es decir, milita en Primera División tras el ascenso de hace unos meses. Cabe recordar que Cristina Porta ya tuvo algo en el pasado con Borja Mayoral, ahora jugador del Getafe que espera un bebé con su novia italiana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Porta Acosta (@cristiporta)

Aun no ha habido confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, pero cuando el programa ya lo ha destapado, Cristina Porta no lo ha desmentido y ha comentado: «Es una persona muy especial en mi vida, pero no quiero poner etiquetas. Estoy súper feliz, muy ilusionada. Llevaba un tiempo estando muy triste… Agradezco que sea una persona de luz, que te hace la vida más bonita».

Una Cristina Porta que en su día contó secretos de algunas proposiciones de futbolistas: «He tenido algún conflicto. Por ejemplo, decirle a alguien del fútbol con el que me llevaba bien que no quería tomar un café y que me contestaran: ‘Pues no te voy a contestar más’. No era un café, era otra cosa… A raíz de eso, cuando yo pasaba, me tapaba con la mano la cámara. He hecho muchos reportajes con la afición, fuera de los estadios, he aguantado que me estuvieran piropeando. Me han llegado a tocar el culo. Eso no se lo hacen a un hombre. Todo esto me ha hecho desencantarme del fútbol».