Luca Onestini desvela el verdadero motivo por el que no regresa a España

Desde que se proclamó como el gran ganador de Secret Story, Luca Onestini ha estado muy alejado de los medios de comunicación, al menos españoles. Y es que, ya son varios meses los que el italiano ha permanecido en su tierra natal, motivo que ha llevado a sus seguidores a preguntarle la razón de ello.

De la noche a la mañana, el modelo se mudó a Italia y nunca llegó a explicar el motivo de ello, hasta ahora. De hecho, según ha explicado él mismo, no se fue porque quisiera alejarse de nuestro país, especialmente tras su ruptura con Cristina Porta, sino que lo hizo por motivos de trabajo.

⚡️ “Luca Onestini se proclama ganador de La Casa de los Secretos en #SecretFinal” de @SecretStory_es https://t.co/t3MfbzvnXg — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 24, 2021

«Tenía que ir a España esta semana, era verdad. Tenía que hacer cosas allí de trabajo, pero me están saliendo muchas cosas aquí y no puedo. No tengo ni un día libre en mi vida para ir a Madrid», asegura el hermano de Gianmarco Onestini. Pero, sus seguidores pueden estar tranquilos, pues Luca ha dejado claro volverá.

El joven a señalado que «echa mucho de menos» España y que aún tiene algún cuentas pendientes por aquí. «Volveré muy pronto. En cuanto tenga un ratito. Quería conocer Barcelona, pero no tengo tiempo. Mi corazón también es de España», confesó. Tras estas declaraciones sus fans se han quedado mucho más tranquilos, ya que se trata de un algo temporal.

Y es que, si algo ha dejado claro Luca Onestini es que no olvida los momentos tan felices que ha vivido en su país vecino y, aunque esté centrado en su trabajo en Italia, siempre llevará a España en su corazón. Por lo tanto, es oficial, no se trata de un adiós definitivo, sino de un hasta pronto.