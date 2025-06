Cristiano Ronaldo rompe a llorar por la victoria en penaltis de Portugal contra España

Cristiano Ronaldo fue uno de los grandes protagonistas de la final de la Liga de Naciones entre Portugal y España. El astro portugués rompió a llorar de felicidad en el banquillo de la selección lusa cuando Rúben Neves marcó el penalti de la victoria (2-2 y 5-3 en la tanda) y acaparó casi todas las miradas y también los focos de las televisiones.

El legendario delantero del Real Madrid no pudo contener la emoción tras ganar su tercer título con su país (dos Liga de Naciones y una Eurocopa) y rompió a llorar arropado por todos sus compañeros de selección. Cristiano Ronaldo, a sus 40 años, levantó otro trofeo más, poniendo la guinda a una carrera a la altura de casi ningún futbolista en la historia.

Cristiano fue el autor del gol del empate para Portugal con el que forzó la prórroga ante España. En primer lugar, se adelantaron los de Luis de la Fuente mediante Martín Zubimendi, Nuno Mendes igualó y Mikel Oyarzabal volvió a poner por delante a la selección, pero el Bicho cazó la segunda diana de los suyos en el minuto 61, siendo totalmente imprescindible para el equipo en el que juega, algo que le ha caracterizado durante toda su etapa futbolística.

Roberto Martínez sustituyó al jugador del Al-Nassr tras sufrir un pinchazo que le impidió continuar en el 88′ por Gonçalo Ramos, que luego marcaría el primer penalti de Portugal en la tanda. Las lágrimas de Cristiano Ronaldo representan también las de todos sus fieles seguidores, que pese a ser uno de los nueves más veteranos del planeta continúan siguiendo sus hazañas en la Liga de Arabia Saudí, recordando inevitablemente todas esas noches de gloria con el Real Madrid.

Y es que el luso ya marcó en la semifinal contra Alemania, disputada también en el Allianz Arena de Múnich. Con 40 años, su seleccionador sigue confiando ciegamente en él, en su capitán, que este domingo levanta su tercer título con Portugal.

Cristiano Ronaldo’s reaction to the last penalty.

What a video.

pic.twitter.com/wY8ie7JXNq

— TC (@totalcristiano) June 8, 2025