El corporativismo del fútbol femenino español que minimiza la agresión sexual de Mapi León

El fútbol femenino español guarda silencio -o incluso defiende- la vergonzosa acción que Mapi León protagonizó el pasado fin de semana, en la que la jugadora del Barcelona tocó los genitales a Daniela Caracas, futbolista del Espanyol. La presunta agresión sexual, totalmente vergonzosa y que está bajo investigación por parte de la Federación Española de Fútbol, no ha sido ni condenada ni criticada por las principales caras visibles del fútbol femenino en España.

Todo lo contrario. Por ejemplo, Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F y actual vicepresidenta de la RFEF, llegó a decir que lo que hizo Mapi León fue «un lance del juego» que no debe «ser sacado de contexto». Así, una de las caras visibles del fútbol femenino español, dirigente muy importante, minimizó la gravedad de lo ocurrido y se limitó a defender a Mapi León, la polémica jugadora del Barcelona que incluso negó lo que se vio en las imágenes.

No se encuentra ninguna crítica ni mucho menos condena entre las principales jugadoras del fútbol femenino. De las futbolistas internacionales -convocadas por Montse Tomé este miércoles- no hay mensaje alguno, pero tampoco lo hay, por citar casos que sí levantaron la voz, de jugadoras tan influyentes como Alexia Putellas (doble ganadora del Balón de Oro). Tampoco Misa Rodríguez o Irene Paredes, futbolistas que testificaron la semana pasada en el juicio contra Luis Rubiales en la Audiencia Nacional, han levantado la voz ante el escandaloso tocamiento de Mapi León.

Tampoco ha dicho nada sobre este caso Jenni Hermoso, la persona que al recibir el pico de Luis Rubiales se convirtió en la referencia del fútbol femenino en España. Se puede entender que la futbolista está ahora en pleno juicio en la Audiencia Nacional, pero las redes sociales se utilizaron en tantas otras ocasiones, pero no en la actual. Todas ellas, y otras tantas, levantaron la voz contra lo ocurrido entre Luis Rubiales y Jenni Hermoso, pero ahora guardan silencio por Mapi León y su tocamiento de los genitales a Daniela Caracas.

Un caso ya polémico fue el de Marta Torrejón, jugadora del Barcelona, que llegó a decir que Mapi León, autora de los tocamientos, es «una víctima». Además de mostrarla «todo su apoyo», llegó a decir que «no hay caso» porque «nos creemos su versión». Es el ejemplo perfecto de corporativismo y de centrarse antes en apoyar a una compañera de equipo que en apoyar a la víctima de esos tocamientos.

Montse Tomé, seleccionadora nacional, tampoco quiso decir nada del ‘caso Mapi León’ pese a las insistencias de los periodistas (como era lógico) con sus preguntas. «Este tipo de situaciones no lo voy a valorar aquí», dijo Tomé. Y a otra cosa.

El silencio y el corporativismo es lo que más se ha visto en el fútbol femenino español con el caso de Mapi León, una jugadora polémica que renunció a ir con la selección española por, según su justificación, «no sentirse segura» en el entorno de la RFEF. Sin embargo, el pasado fin de semana, en el partido entre el Barcelona y el Espanyol, Mapi León hizo tocamientos en los genitales a Daniela Caracas.

Corporativismo con Mapi León, porque no hay tampoco mensaje de apoyo (al menos no en público) a Daniela Caracas, víctima en este caso, por parte de las caras más visibles del fútbol femenino en España, esas que sí levantaron la voz contra Luis Rubiales y ahora no dicen nada sobre un caso que avergüenza al fútbol en general.